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На запорожском курорте поймали таксиста-нелегала

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user444
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Желающего подзаработать жителя Запорожской области оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Как говорится в материалах дела, опубликованных на сайте реестра судебных решений, 5 августа в Кирилловке, Запорожской области, остановили таксиста, который перевозил пассажиров без лицензии. На нарушителя составили админпротокол, который рассмотрел 13 сентября Акимовский райсуд.

Таксиста оштрафовали в пользу местного бюджета на 17 тыс. гривен. Кроме того, он должен будет заплатить 320 гривен судебного сбора.
Нарушителя также лишили права вождения.

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