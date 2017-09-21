На запорожском курорте поймали таксиста-нелегала

Желающего подзаработать жителя Запорожской области оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Как говорится в материалах дела, опубликованных на сайте реестра судебных решений, 5 августа в Кирилловке, Запорожской области, остановили таксиста, который перевозил пассажиров без лицензии. На нарушителя составили админпротокол, который рассмотрел 13 сентября Акимовский райсуд.

Таксиста оштрафовали в пользу местного бюджета на 17 тыс. гривен. Кроме того, он должен будет заплатить 320 гривен судебного сбора.

Нарушителя также лишили права вождения.