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Работники «Запорожьеоблэнерго» добивались выплаты зарплаты у руководства НКРЭКУ

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Valeriy
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По информации пресс-службы ПАО «Запорожьеоблэнерго», сегодня, 21 сентября, представители трудового коллектива и профсоюзной организации ПАО «Запорожьеоблэнерго» встретились с председателем и членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Работники требовали от Нацрегулятора обратить внимание на критическую ситуацию — ежедневное изъятие со счетов компании крупных сумм, а у предприятия не остается средств на осуществление хозяйственной деятельности – в том числе выплату заработной платы – общая сумма задолженности по этой статье на сегодня превышает 100 млн. грн.

«Председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк признал, что заработная плата является защищенной статьей расходов и что люди труда имеют право на его достойную оплату», — сообщили члены инициативной группы. – Но главный итог нашей акции протеста и нашего общения – Нацкомиссия пригласила на следующей неделе руководство нашей компании на встречу с целью обсудить как ситуацию, сложившуюся в компании, так и предложения по ее урегулированию».

Кстати, акции протеста в поддержку пикета НКРЭКУ прошли сегодня также и в Запорожье – возле зданий региональных представительств Нацкомиссии, Фонда госимущества, а также у проходных двух запорожских предприятий – крупнейших должников за электроэнергию – ООО «ЗТМК» и ГЗП «Кремнийполимер».

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2 КОММЕНТАРИИ

  1. А Вовку надо тоже зарплату не выплачивать, пусть посидит на голодном пайке. А то привык на мерсе разъежать и жить в элитном коттедже. Вообще его поселить в запорожские трущебы. Лишь что удумал халоп людей за свиней считать, та чужие деньги прикпрманивать. Это же надо люди заработали а это чмо украло. Вот кто сепаратистов. Подрывает электро энергетическую систему всей обл. А Запорожская обл. к сведенью ПРИФРОНТОВАЯ. Так что Вовк возможно засланый казачек и СБУ на заметку должно его взять. Вот завтра по его вине облэнерго не подготовиться к осенне-зимнему периоду и кто отвечать будет?. Считаю меры должны быть приняты срочные. Вовка снять немедленно и назначить адекватного и грамотного председателя НКРЭ

  2. НКРЕ озвучило что облэнерго не борится с должниками. Так на 13-00 в г. Энергодаре облэнерго отключили от электроснабжения полностью два микрорайона города за задолженность. Теперь зарплата появиться или НКРЭ просто снесут тысячи потребителей.

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