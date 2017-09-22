Аквалангист выловил в Запорожском водохранилище тьму раков

Ныряльщик так обрадовался окончанию запрета на вылов раков, что забыл — запрещено вылавливать свыше 30 экземпляров в сутки.

В акватории Запорожского водохранилища в районе села Грушевка рейдовая группа задержала ныряльщика, который с помощью акваланга собирал со дна Днепра раков.

При осмотре вещей нарушителя было найдено 232 экземпляра раков. В соответствии с таксами на расчет ущерба, нанесенного природе в результате незаконного вылова, каждый экземпляр обойдется нарушителю в 25,5 грн.

Таким образом, по информации рыбоохранного патруля, общая сумма ущерба составила — 5 тыс. 916 грн. В отношении на гражданина составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Акваланг, гидрокостюм и незаконно выловленные рака отправлены на изолированное хранение до решения суда.

Напомним, что в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, вылов раков разрешается не более 30 экземпляров на каждого ловца в сутки. Также следует отметить, что подводная охота с помощью автономных дыхательных устройств вообще запрещена и приравнивается к браконьерству.