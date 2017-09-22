Вандалы раскурочили на запорожском курорте экзотические ограждения

Приятные новшества в благоустройстве Бердянска не нравятся некоторым его жителям, склонным к вандализму.

Как рассказал ПроБердянску заместитель директора КП «Бердянскэкотранс» Иван Шмаровоз, после того, как перед празднованием дня города неизвестные разбили несколько новых урн, установленных на улице Горького от кафе «Барракуда» до памятника «Жабе», хулиганы на этом не остановились. На днях была разбита еще одна урна, а в районе железнодорожного вокзала хулиганы разобрали скамейку.

Кроме этого, неизвестные по ночам перемещают и переворачивают полусферы, установленные в городе для препятствия заезда транспорта на пешеходные зоны. Это происходит чаще всего на улице Итальянской и Лютеранской, а также в районе исполкома.

Буквально сегодня журналисты стали свидетелями того, как автомобиль заехал на пешеходную зону, минуя разбросанные полусферы.