В Запорожской области сгорели пенсионеры

20 сентября в 2:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Победы с. Горькое Гуляйпольского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит жилой дом на общей площади 54 кв.м. Во время разведки спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Ими оказались хозяйка дома и ее сожитель.

В 02:25 пожар был локализован, а в 07:30 полностью ликвидировали горение.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.