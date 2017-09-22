В Запорожье переквалифицируют переселенцев

Немецкая ассоциация международного сотрудничества (GIZ) начала подготовку программы «Профессиональная помощь ВПО при выходе на рынок труда». Программа предусматривает профессиональные курсы или курсы по переквалификации внутренне перемещенных лиц в соответствии с потребностями рынка труда регионов, в которых они проживают.

Как сообщили в пресс-службе ЗОГА, проект будет внедрен в Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

В целом проект предусматривает три направления: краткосрочные подготовительные курсы, рассчитанные на срок обучения до двух недель долгосрочные курсы по перепрофилированию людей, которые уже имеют определенную квалификацию, но не могут найти работу; инновационное направление, предусматривающее объединение усилий государства, местной власти, предпринимателей и общественности в поисках решения проблем трудоустройства ВПО.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Германии и рассчитан на четыре года. На текущий момент уже работают курсы по шитью и программа обучения по направлению «менеджмент проектов».