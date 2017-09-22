В Запорожье «прижмут» нерадивых маршрутчиков

Один из последних случаев, произошедших в маршрутном автобусе общественного пользования – конфликт между водителем и участником АТО вызвал недовольство среди тех, кто имеют право на бесплатный проезд.

Льготники требуют выполнения их прав и уважительного к ним отношения. Для урегулирования конфликта управлением по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета была организована совместная встреча с участниками АТО, боевых действий. В ходе встречи возникла живая дискуссия, рассказали в горсовете.

— Подвели итог, как мы будем действовать дальше. Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи проконтролирует, чтобы в салонах автобусов были вывешены информационные таблички с указанием льготных категорий, которые подлежат перевозке бесплатно, телефона «горячей» линии, будет проведена проверка на наличие видеорегистраторов в транспорте. Также планируется создание рабочей группы, либо же в состав существующей войдут представители участников АТО, боевых действий, чтобы непосредственно участвовали в проверках и реагировании на все возникающие конфликтные ситуации в сфере перевозок льготников, — подытожил начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александр Власюк.

В управлении по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета подчеркивают, что в договорах с перевозчиками содержится требование о необходимости обеспечения перевозки пассажиров льготных категорий и строго соблюдений этих пунктов. Одним из требований является вежливое отношение к льготникам, его никто не отменял. А потому будет вестись жесткий контроль и расследоваться каждый инцидент, возникший в связи с несоблюдением требований перевозки льготников.