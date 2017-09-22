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В Запорожье «раздели» очередное игорное заведение в центре города (ФОТО)

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user444
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В Запорожье 21 сентября демонтировали незаконные рекламные конструкции на фасаде здания по проспекту Соборному, 218. Речь идет об игорном заведении  «Золотая подкова».

Как сообщили в пресс-службе Запорожского городского совета, на сегодняшний день уже демонтировано около 400 незаконных рекламных конструкций.

Собственно демонтажу предшествует обязательная процедура, которая занимает 3-4 месяца: от составления актов спецкомиссии и уведомления собственников данных конструкций до предписаний об их принудительном снятии работниками КП «Запорожское городское инвестиционное агентство». Параллельно факты нарушений законодательства о рекламе направляются в органы Нацполиции, инспекцию по благоустройству городского совета, управление по вопросам защиты прав потребителей.

Претензии к размещению рекламы на улицах города следующие:

— отсутствие разрешений на размещение рекламных конструкций;

— аварийное состояние рекламных конструкций;

— рекламные конструкции закрывают архитектурные элементы фасадов исторически значимых зданий;

— рекламные конструкции создают аварийную ситуацию на проезжей части, задевают контактные сети, мешают движению транспорта и пешеходов.

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