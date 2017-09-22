В Запорожье стартовал VI фестиваль альтернативного театра «Золотая Хортица»

В украинские театры вернулась мода на добротную драматургию — вчера в Запорожье стартовал VI Открытый фестиваль Альтернативного украинского театра «Золотая Хортица — 2017»

Как рассказала администратор театра­лаборатории «VIE» Маргарита Пищур, театральный фестиваль на Хортице берет свое начало с 2005 года и проводится один раз в два года. Добавим также, что участниками театрального форума в Запорожье были в свое время не только украинские артисты, но и театральные коллективы из Москвы, Минска, Санкт­Петербурга, Кишинева и Варшавы.

Перерыв случился по известным причинам с 2010­го по 2015 год. И вот новый, уже шестой фестиваль пришёл в Запорожье. Официально ­ с 22 по 30 сентября на базе муниципального театра­лаборатории «VIE». Но фактически первый спектакль запорожцы увидят уже сегодня, 21 сентября, в 17.00 под открытым небом на площади Маяковского. После ожидаемого напутственного слова мэра Владимира Буряка хозяева фестивальной площадки покажут свою премьеру уличного спектакля «Кольоровий сон. Птаха».

Далее вся программа фестиваля пройдёт на подмостках собственно театра «VIE» на острове Хортице. Как нам рассказали, «в этом году концепция фестиваля связана с украинским альтернативным театром. Также зрителей и гостей в рамках VI фестиваля «Золотая Хортица ­ 2017» ожидает очень насыщенная фестивальная программа — мастер­классы, читки, презентации книг, лекции, которые будут проходить всю фестивальную неделю».

Кто станет гостями «Золотой Хортицы»? Актеры и режиссеры театров Киева, Чернигова, Харькова, Полтавы, Одессы, Луцка, Ровно, Запорожья и Новомосковска.

Начало почти всех спектаклей в 19.00, стоимость билета, в основном, 100 гривен. Длительность спектаклей ­ от 50 минут до двух часов.

Начинают харьковчане (22 сентября) из Творческого объединения «DIY­театр». Их спектакль — «Летел и таял» по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота», режиссер ­ Олег Дидык. Напомним, что мало кому известный Вампилов написал свою «Охоту» в 30 лет (1967 г.). В 35 ­ трагически погиб. И только через семь лет после смерти драматурга ставить Вампилова стало модно (МХАТ, театр Ермоловой и другие). По «Утиной охоте» был снят фильм «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем в главной роли, но как «нежелательный» был «положен на полку» и до широкой зрительской аудитории не дошёл.

Если коротко о спектакле, то те, кто хочет вспомнить жизненные драмы «совка» в жанре трагикомедии, приходите — не пожалеете.

23 сентября уже запорожская Свободная театральная платформа «Pro.театр» представит на суд зрителей «Товар в наличии» по пьесе Дениз Бональ «Свет в Августе». Интересно, что в качестве коллективного режиссера выступила вся актерская труппа спектакля.

Представим анонс постановки: «Беременность не всегда бывает счастливой и запланированной. Четыре молодые женщины ­ в ловушке нежелательного положения, ожидают появления в мир своего ребёнка. По контракту они должны отказаться от ребёнка, который уже продан богатым, но бездетным парам»…

Дениз Бональ, заметим ­ французская актриса, не очень у нас известная, но её драма оказалась очень востребованной…

24 сентября киевский Театр­студия «Белая Ворона» покажет трагифарс «В душе хороший человек» по пьесе Светланы Баженовой, режиссер ­ Н.Яновская. В центре пьесы ­ брат и сестра. Они настолько «способные», что могут и квартиру «на халяву» получить, и тем же манером слетать в Вену. Одна беда — вынести мусор из квартиры в доме некому целыми неделями… Добавим, что Светлана Баженова ­ молодой драматург, режиссёр и актриса из российского Омска.

24 сентября (внимание ­ начало спектакля в 14.00!) Новомосковский Народный молодёжный театр «Муравейник» покажет спектакль абсурда «Пикник» по пьесе Фернандо Аррабаля, режиссер ­ Олеся Калитиевская.

Пьеса «Пикник» (1952 г.) «о войне, которая уничтожает человеческие отношения, общение в традиционной форме. Для того чтобы выжить в условиях, когда условия диктуют деньги и безрассудство, есть только одна возможность – самозащита ­ через невежество, иронию, цинизм, ограниченность в своём мировоззрении». А ещё «бессмысленные персонажи… время от времени хватают оружие и стреляют во врагов реальных и надуманных».

85­летняя мировая знаменитость ­ испанец Аррабаль ­ давно живёт во Франции и считается «последним выжившим среди трёх людей, олицетворяющих модернизм».

25 сентября театр ««ГаРмИдЕр»» из Луцка покажет треш­драму «Конь, который ездил верхом» по мотивам пьесы Дороты Масловской «Все у нас ладно», режиссер ­ Руслана Порицкая. Театр анонсирует своё творение так: «Подмена ценностей и потеря идентичности ­ это универсальные проблемы как польского, так и украинского общества. Процесс их переживания является едва ли не единственным путём к решению. Поэтому мы предлагаем зрителю сесть в круг и подготовиться к провокациям и даже настоящему трешу».

Короче, любителям острых театральных ощущений — приготовиться! Добавим, что Дорота Масловская хоть и молодая, но уже почти мировая знаменитость. Её книги переводятся в США и ведущих странах Европы, а пьесы экранизируют или ставят во многих странах мира.

26 сентября черниговский THEATRUM MUNDI представит монодраму «ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ?» по пьесе Сергея Астраханцева, режиссер ­ Евгений Сидоренко.

Театр покажет «историю молодого человека, который запутался в жизни и полностью разочаровался». Он уже готов броситься вниз с высоты, но что­то и кто­то его остановили…

Имя Астраханцева пока малоизвестно в театральных кругах. Начинал он в литературных интернет­проектах, где бесплатно размещал свои пьесы, в частности, «Братец Лис и Братец Кролик». Они были замечены несколькими театрами России и поставлены на сцене.

27 сентября полтавчане из «Театра Современного Диалога» покажут «Теорию большого фильтра», режиссер ­ Роза Саркисян.

Здесь перед зрителем предстанет «мозаика человеческих историй, интервью, статистических данных, научных исследований и статей на тему насилия и дискриминации; равенства и прочего». Но скучать не придётся ­ зрителя ждут неожиданные повороты сюжета. «Больше 80 интервью, написанных участниками Театра монологов, статистические исследования, медиа­материалы, провокации. Из всего этого и состояло представление, с которым «Театр Современного Диалога» в настоящее время ездит по Украине и которое непрестанно изменяется и трансформируется»…

28 сентября снова дневной спектакль в 14.00. Ровенский театр «Сонях» покажет драму «Не Детские Игры» по пьесе Биляны Срблянович «Мамапапасынсобака», режиссер ­ Алексей Титаренко.

«Как подростки представляют взрослую жизнь, можем увидеть, когда они решат поиграть в неё. Возможно, в этом можно и найти ответ, какие они есть в действительности и почему».

Биляна Срблянович ­ сербский драматург, живущая в Париже, также является одной из европейских знаменитостей в возрасте 40+. Её пьесы ставятся в ведущих театрах мира.

28 сентября «Харьковский театр для взрослых» покажет драму «Любовники» по рассказу А.П.Чехова «Дама с собачкой», режиссер ­ Кирилл Душин. Чехова пересказывать не будем, но что из этого соорудили в «Театре для взрослых», есть возможность посмотреть…

29 сентября одесская театральная студия Кирилла Суханова представит научно­фантастический детектив «Подельники» по одноименной пьесе Фридриха Дюрренматта, режиссер ­ Кирилл Душин.

Спектакль о мафии. Страсти, интриги, заговоры и… чёрный юмор, но в жанре научно­фантастического детектива. Герой Док ­ выдающийся учёный, который стал жертвой теперь и нам знакомого кризиса. Переквалифицировавшись в таксиста, он не только потерял все, но ещё и попал в объятия мафии. Однако Док не смирился. «Осуществима ли месть, или есть место справедливости, и сможет ли Док выжить в этом кровавом и жестоком мире?»

Автор пьесы Фридрих Дюрренматт в особом представлении не нуждается. Это ­ целая эпоха в мировой драматургии и кино. В частности, только по его произведению “Визит старой дамы” в разных странах, включая США и СССР, снято пять фильмов. Работа Михаила Казакова “Визит дамы” (в гл. ролях Екатерина Васильева и Валентин Гафт) стала настоящим реквиемом «совку» в последний год Перестройки.

30 сентября театр «VIE» покажет маленькие истории для театра «САТИРИКОН» А.Т. Аверченко, режиссер ­ А.Романов.

Семь одноактных пьес самого заметного дореволюционного российского сатирика Аркадия Аверченко объединены одной темой «Человек и эпоха». Несмотря на то, что со времени написания пьес прошло больше 100 лет, мы убедимся, что человек почти не изменился.

И ещё пару слов об авторе. Аркадий Аверченко ­ это не просто легенда сатиры, он уже и сам герой политических анекдотов. В частности, когда в годы Гражданской войны ему предложили поставить свою подпись под каким­то пробольшевистским воззванием, тот отвечал: «Можно было бы и поставить, но, знаете, я не хочу портить свой некролог»…

В завершение нашего рассказа одно можно сказать: судя по мощнейшей литературной базе, фестиваль просто обречён на успех. Впрочем, посмотрим, как справятся с материалом режиссёры и актёры представленных на «Золотой Хортице» спектаклей.

А ещё хорошо, что несмотря на все трудности, город делает благородное дело, собирая людей творческих на своеобразный смотр театральных сил. Ведь театр жив, пока на его спектакли ходит зритель. Он жив и оценкой, желательно высокой. Если учесть, что и литературная, и театральная критика в Украине сегодня фактически «убиты как класс» (заангажированные и никому не нужные «одобрямсы» ­ не в счет), то только фестивали остались той площадкой, где по­настоящему сильный коллектив и спектакль находят своё признание. Хотелось бы, чтобы в предстоящую неделю такое маленькое чудо случилось и на острове Хортице…

Светлана Третьяк