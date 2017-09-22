В Мелитополе 5-летний ребенок разбился, выпав из окна высотки

Сегодня утром на ул. Садовой в Мелитополе произошла трагедия. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал пятилетний мальчик. На «скорой» его доставили в первую горбольницу.

Как пердает РИА Мелитополь, спасти ребенка не удалось.

Трагедия произошла прямо на глазах дворника КП «Жилмассив», обслуживающей двор дома № 9 по ул. Садовой. Женщина говорит, что все произошло настолько внезапно, что она впервые минуты вообще не могла понять случившегося. Мальчик выглянул из окна кухни и рухнул на землю.

По словам соседей, за ребенком смотрела бабушка. Также в квартире находилась еще одна пожилая женщина – прабабушка мальчика. Родственники отправились с ребенком в больницу. По словам и.о. главврача городской больницы № 1, мальчика доставили при смерти.

– У ребенка уже была остановка сердца. Врачи пытались реанимировать его, но, увы, спасти мальчика не удалось. Он скончался, – сообщил Роман Мирославович.