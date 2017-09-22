Запорожец прятал от полиции наркотики в необычном месте (ФОТО)

20 сентября на улице Гончара экипаж патрульной полиции на основании ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции» предложил подозрительном парню провести поверхностную проверку.

32-летний местный житель неохотно согласился и утверждал, что запрещенных вещей при себе не имеет.

«Но парень соврал — при поверхностной проверке в его носках патрульные обнаружили пластилиновый сверток. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, парень признался — в пластилин завернутый метадон который он поднял с «закладки» для личного пользования без цели сбыта. Вещество изъяли для проведения экспертизы», — говорят в полиции.