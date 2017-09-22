Запорожцам начнут пересаживать почки от мертвых доноров

В Министерстве здравоохранения анонсировали начало пилотного проекта, в рамках которого больным будут пересаживать почки от умерших, которые не являются родственниками. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Для тысяч украинцев операция по пересадке органов и тканей – единственный шанс спасти жизнь. Нынешняя система здравоохранения способна помочь только сотням. Споры о презумпции согласия или несогласия на донорство не могут быть оправданием, которое объясняет отсутствие способной системы трансплантации в Украине. Ведь без надлежащей организации трансплантации, вопрос презумпции не является решающим для спасения жизней. Нужно также создать механизм трансплант-координации, технического обеспечения и обучения врачей. И мы уже начали над этим работать. МОЗ Украины начинает пилотный проект по трансплантации почки от неродственного донора-трупа, на который в государственном бюджете на 2018 год заложено 112 млн гривен, а на 2019-2020 годы – больше, чем по 100 млн ежегодно», – написала Супрун.

Проект стартует с 2018 года в Киеве, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.