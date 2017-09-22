Запорожца, который пропал без вести, нашли в Донецкой области

Жителя Энергодара, который числился пропавшим без вести, обнаружили полицейские Авдеевки. Как сообщает avdeevka.city, мужчину удалось обнаружить во время проведения подомового обхода.

‒ Наши инспекторы постоянно совершают подомовые и поквартирные обходы. Ведем учет граждан, реагируем на вызовы, проверяем, всё ли в порядке… В этот раз один из наших инспекторов выявил 50-летнего гражданина, который числился нашими коллегами в Энергодаре пропавшим без вести, ‒ рассказал руководитель Авдеевского отделения полиции Андрей Епур.