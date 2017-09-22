Запорожцы хотели оставить Саакашвили у себя (ФОТО)

Михаил Саакашвили сегодня приехал в Запорожье на встречу с местными жителями. На бульваре Шевченко собралось большое количество его сторонников.

Саакашвили приехал к ДК ДСС с небольшим опозданием. Не в 17.00, как анонсировалось, а около 17.20. Здесь его ждали люди. На встречу собралось порядка 500 человек. При этом подвоза людей замечено не было, а вот машина с мегафоном и призывами прийти на встречу, по дворам каталась.

Саакашвили рассказывал о Порошенко, Луценко, Авакове и коррупции во власти. По сути, он себя позиционировал, как спаситель Украины, который приехал бороться именно с этой коррупцией и олигархами, пишет ZаБор.

Одна из девушек неожиданно подарила ему булаву. А когда он собрался уходить, толпа его просто не отпускала.