Запорізька книжкова толока вдруге обиратиме найкращі книжки року

Упродовж наступних трьох днів видавництва-учасники 3-го міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока» можуть номінувати свої найсвіжіші й найцікавіші видання на книжковий конкурс. Прийом заявок на участь у конкурсі триває вже три тижні та завершується 25 вересня.

Цього року найкращі видавничі новинки обиратимуть серед дитячої, підліткової, української та перекладної художньої літератури, мистецьких і нон-фікшн книжок. Загалом це шість номінацій.

– Цього року ми додали окрему тематичну категорію «Підліткова література», – коментує зміни в регламенті конкурсу його координатор Олександр Лазутін. – І справа не лише в тому, що книжки для дітей і для старших школярів помітно відрізняються між собою: за тематикою, змістом, формою. Ми хочемо підкреслити важливість цього сегменту літератури й відзначити тих, хто сьогодні працює з ним. Щороку ми проводимо опитування відвідувачів Толоки, і тема книжок для підлітків щоразу піднімається ними. Тобто попит на якісні україномовні підліткові книжки є. І, на нашу думку, треба заохочувати розширення пропозиції.

Окрім того, цьогоріч організатори вводять спеціальну конкурсну категорію – «Поміж рядків». Саме так звучить фокусна тема «Запорізької книжкової толоки – 2017». Під таким закликом команда Толоки запрошує всіх гостей фестивалю «бачити далі, відчувати повніше, розуміти глибше». Точніше: читати й відчувати те, що залишається поза і понад мовою. Саме до того мають спонукати читача й книжки, які пропонується номінувати в спецкатегорії.

– Щороку таких книжок з’являється дедалі більше, – вважає Інна Стащук, секретар конкурсу. – Автори беруться за теми незручні, раніше замовчувані, розпочинають своїми творами суспільні дискусії на дражливі теми. Вводять у літературу нових героїв, нові проблеми. Це, наприклад, і книга Лариси Денисенко «Майя та її мами», і «Розстрільний календар» Олени Герасим’юк, яка вже презентувалась у Запоріжжі, та низка інших. Номінація експериментальна, але вона дуже важлива для оргкомітету конкурсу й фестивалю. Адже вона дозволяє зрозуміти близькість цінностей і пріоритетів – нашої команди, книговидавничої галузі й суспільства загалом.

Повний перелік книжок, представлених на конкурс, буде відомий 10 жовтня. А от нагородження найкращих книг «Запорізької книжкової толоки – 2017» відбудеться у день відкриття фестивалю – 27 жовтня у виставковому центрі «Козак-Палац».

Нагадаємо, конкурс «Найкраща книга Запорізької книжкової толоки» вперше був проведений минулого року. Тоді найбільшу кількість відзнак отримало «Видавництво Старого Лева». А найкращою книжкою, за рішенням журі, стала ілюстрована енциклопедія «Франко від А до Я».

Більше інформації про конкурс та анкета для реєстрації участі в ньому – за посиланням