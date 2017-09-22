Луценко запретил вывозить порезанный металл с «ЗАлКа»

В Запорожье генпрокурор Украины Юрий Луценко провёл круглый стол по проблемам города и области с главными правоохранителями.

Луценко особенно подчеркнул недопустимость ситуации на Запорожском алюминиевом комбинате.

«ЗАлК — это рана Запорожья, процветающее предприятие было уничтожено. В первую очередь тем, что был уничтожен гидролизный цех, а без этого весь алюминиевый цикл остановлен. Абсолютно справедливо, что было открыто уголовное производство для оценки этих действий. Да, сейчас там есть, временно назначенный фондом госимущества, директор. Я понимаю его желание уже вырезанный металл продать на металлолом. Но для этого есть законом установленный способ — разрешение Фонда госимущества Украины. Такого разрешения у него нет. В связи с этим, в полной координации всех силовых структур области — мы не допустим незаконного вывоза оттуда металла», — сказал прокурор.