Чиновник обворовал запорожскую атомку на 18 млн грн

Чиновник запорожской АЭС, злоупотребляя служебным положением, нанес ущерб Запорожской атомной электростанции в размере 18 млн грн, передает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Чиновник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Чиновник ОП «Запорожская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом», в ходе реализации заключенного между ОП «ЗАЭС» и ООО «Unix CZ s.r.o.» договора о предоставлении услуг по выполнению расчетов на сейсмическое влияние, зная, что предоставленные ООО «Unix CZ s.r.o.» отчетные документы не прошли в установленном порядке государственную экспертизу и не согласованы с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины, оформил с частным предприятием акты сдачи-приемки оказанных услуг и соответствующие финансовые документы для проведения оплаты средств по указанному договору. В результате это привело к произвольному перечислению денежных средств ГП НАЭК «Энергоатом» в лице ОП «ЗАЭС» на счета коммерческой структуры на общую сумму 18 059 932,49 грн.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается и устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.