Воры в Запорожье решили приодеться на месте преступления

В четверг днем, 21 сентября, в магазине, расположенном в Коммунарском районе города, была совершена кража.

Мужчина незаконно вынес из торговой точки одежду. Злоумышленника разыскали по горячим следам и установили его личность. Вором оказался 35-летний рецидивист. Ранее запорожец уже отбывал срок за совершение аналогичного преступления.

Подозреваемый задержан.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие, информирует пресс-служба ГУ НП в ЗПодозреваемый задержан.