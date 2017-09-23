В Запорожской области произошел взрыв на предприятии (ФОТО)

На территории предприятия «Почерк», которое находится на улице Кабельщиков в Бердянске, в ночь с 21 на 22 сентября прогремел взрыв. По предварительным данным жертв и пострадавших нет, передает ПРОБердянск.

В данное время офис предприятия закрыт, к журналистам не вышли даже представители охраны. Руководитель ООО «Почерк» Владимир Череповский, сославшись на занятость, не стал рассказывать о случившемся.

О ночном происшествии напоминают лишь разбитые окна. В данный момент сотрудники полиции проводят разбирательство по факту происшествия.