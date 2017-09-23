В Запорожье арестовали чиновника, разворовывавшего КП (ВИДЕО)

в Орджоникидзевском районном суде Запорожья состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения, в рамках уголовного дела по факту хищений денежных средств с коммунальных предприятий города, Юрию Комиссарову – владельцу фирм «ГЮСС» и «ЗСС», через которые была реализована масштабная схема. Только за незначительный период в рамках следствия была установлена сумма в эквиваленте 1,5 млн долларов, фактически украденная у горожан.

В зале суда сотрудники прокуратуры подчеркнули, что есть риск того, что Юрий Комиссаров может оказывать влияние на ход следствия, а также, понимая полноту содеянного, скрыться. Поэтому прокуратура выдвинула требование арестовать обвиняемого с правом внесения залога в размере 8 млн гривен.

Заслушав сторону обвинения и защиты, суд принял решение арестовать Юрия Комиссарова на два месяца, а именно до 30 ноября, с правом внесения залога в размере 800 тыс. грн. Решение вступает в силу с момента оглашения. Полный текст решения будет опубликован 25 сентября.

Напомним, Юрий Комиссаров обвиняется в реализации масштабной схемы хищений с коммунальных предприятий, использовав свои компании «ГЮСС» и «ЗСС», которые начисляют и принимают коммунальные платежи. Об этом на днях во время рабочего визита в Запорожье заявил и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 20 сентября Комиссарову вручили подозрение по ст. 191 ч.3 («Хищение в особо крупных размерах»).

В то же время генеральный прокурор заявил о том, что прекрасно понимает, что Юрий Комиссаров не является окончательным лидером данной преступной группировки, которая обворовывала жителей Запорожья на протяжении нескольких лет и предлагает ему сотрудничать со следствием.

«Я прекрасно даю себе отчет, что господин Комиссаров не является окончательным лидером преступной группировки, которая обворовывала запорожцев на протяжении с 2010 по 2015 год. Тогда он точно не был главным лидером криминального мира. Закон ему дает право заявить о существовании преступной группировки, рассказать о своих функциях в ней, компенсировать определенные убытки, причиненные этой группировкой, и четко указать на ее организатора и других известных ему криминальных лиц. Таким образом он может заключить сделку со следствием, получить меньшее наказание и помочь наказать тех, кто организовал схему ограбления жителей Запорожья», – отметил Юрий Луценко.



Напомним, что Юрий Комиссаров в рамках судебных дебатов по делу Елены Бондаренко, которая инициировала реформу ЖКХ и разрушила схему масштабных хищений с коммунальных предприятий, признался в том, что он реализует данную схему в интересах Юрия Иванющенко.

Стоит отметить, что на фоне данного признания, позиция Комиссарова и его защиты, в рамках судебного заседания по избранию меры пресечения, выглядит нелепо. Адвокат пытался поставить под сомнение суда нанесение масштабного материального ущерба, аргументировав тем, что в обвинении фамилия его подзащитного указана не верно – с одной буквой «с», когда в паспорте Комиссарова указана с двойной. Также сторона защиты пыталась убедить суд в том, что договора с коммунальными предприятиями подписывал не Комиссаров, а прокуроры и вовсе перепутали должность обвиняемого в «ГЮСС».

Однако суд, рассмотрев аргументы прокуратуры и стороны защиты, принял решение, в результате которого Юрий Комиссаров был отправлен в ИВС.