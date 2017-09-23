Житель Запорожской области убил собственную мать (ФОТО)

В Мелитополе задержали мужчину, который нанес своей матери тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 20 сентября в доме одного из сел Мелитопольского района обнаружили труп 73-летней женщины. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате полученных многочисленных телесных повреждений.

Как отмечают в полиции, 19 сентября в одном из сел Мелитопольского района между 50-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его матерью произошел конфликт. В результате сын нанес многочисленные телесные повреждения по туловищу женщине.

Подозреваемого задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он уже был неоднократно судим за преступления в сфере оборота наркотиков.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.