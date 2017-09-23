Домой Новости Житель Запорожской области убил собственную мать (ФОТО)

Житель Запорожской области убил собственную мать (ФОТО)

От
user444
-
120
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

В Мелитополе задержали мужчину, который нанес своей матери тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 20 сентября в доме одного из сел Мелитопольского района обнаружили труп 73-летней женщины. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате полученных многочисленных телесных повреждений.

Как отмечают в полиции, 19 сентября в одном из сел Мелитопольского района между 50-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его матерью произошел конфликт. В результате сын нанес многочисленные телесные повреждения по туловищу женщине.

Подозреваемого задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее он уже был неоднократно судим за преступления в сфере оборота наркотиков.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here