Жителя Запорожья поймали с нелегальными боеприпасами (ФОТО)

Сотрудники полиции изъяли патроны в Днепровском районе Запорожья. Боеприпасы направлены на экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 21 сентября около 18:00 у дома по улице Бородинской полицейские обнаружили у 69-летнего запорожца 40 патронов калибра 7,62 мм. Изъятые боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»). Санкцией статьи предусмотрено показания в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.