Запорожцы болеют гапатитом А

В Запорожье на этой неделе зафиксировали два случая заболевания гепатитом А. Об этом сообщили в ГУ Госсанэпидслужбы в Запорожской области.

В первом случае заболела жительница дома по ул. Водограйной (Южный мкрн). Сообщается, что женщина заразилась в пгт Горностаевка (Херсонская обл.), где находилась в гостях у родителей. Диагноз уже подтвердили лабораторно. Во втором случае заразился сотрудник предприятия «Спец Вик», который проживает по адресу Независимой Украины (Вознесеновский р-н).

По состоянию на 22 сентября в городе зарегистрировали 47 случаев заболевания, из них 46 – подтверждены лабораторно.