Запорожцы, расклеивающие объявления, избили журналистку

По информации пресс-службы Прокуратуры Запорожской области, во время брифинга Генерального прокурора Украины журналисты обратились к прокурору по поводу нападения на их коллегу.

Напомним, 1 августа средь бела дня напали на журналистку газеты «Запорозька Січ» прямо у здания редакции. Сотрудники редакции с балкона увидели, как две женщины при помощи лестницы и целого арсенала специального оборудования расклеивали объявления на столбах и киосках бывшего КП “Пресса” вдоль проспекта Соборного. Журналистка пыталась взять у них комментарий. В адрес сотрудницы редакции пошли ругань и угрозы. В результате женщину схватили за волосы, толкнули и начали избивать, потом ее облили неизвестной жидкостью. Фотоаппарат и диктофон журналистки пытались разбить. Злоумышленницы успели скрыться с места происшествия, однако вскоре пострадавшей удалось вычислить своих обидчиков самостоятельно.

По поручению прокурора области 21 сентября нападавшей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 УК Украины, (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Ведется следствие.