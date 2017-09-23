Хортицкий район Запорожья остался без двух маршрутов

В Запорожье признали нецелесообразным открытие автобусных маршрутов с Хортицкого района №48 «Хлебозавод №5-Арматурный завод» и №52 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-I».

Об этом стало известно сегодня на заседании исполнительного комитета Запорожского горсовета, пишет Время новостей.

Такое решение приняли, опираясь на отчет о научно-исследовательской работе «Комплексное обследование пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Запорожье» и письмо Запорожского национального технического университета.