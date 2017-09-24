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Базар­2017: цены формируют газ, война и «Курочка Ряба»

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user444
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Сейчас ­ пора заготовок на зиму. Кто­-то называет этот процесс «жлобством»: таскать мешки с картошкой и умирать над чаном со стерилизацией при наличии супермаркетов и круглогодичных базаров считается пережитком прошлого. Кто­-то объясняет сентябрьскую суету на базарах нищетой, ведь пара гривен на килограмме картошки ­ это тоже экономия. Хотя чаще наша тяга запастись плодоовощной продукцией ­ свежей и консервированной ­ является следствием генетической памяти народа, пережившего два Голодомора (1933 и 1947 годов).

Но главная причина — это все же экономическая нестабильность и недоверие к властям. Что они придумают и с ценами, и с тарифами, и с пенсиями — неизвестно? Тут лучше иметь запас, спокойнее будет.

Период заготовок в этом году проходит в не очень благоприятных условиях. Как будто по заказу, резко пошли вверх цены на моторное топливо, которым сейчас во многих случаях служит газ. В итоге, например, на Волыни закупочная цена картошки ­ 2,5 гривны за килограмм, но пока эта картошка доедет до Запорожья, ее цена подскочит до 5,5 грн. на «опте» и до шести и более гривен ­ в рыночных рядах.

Еще один фактор —   война. Цена на свинину в Донецке — 200 грн. за килограмм, а значит, и цена в Запорожье, например, свиного ошейка — до 150 гривен, а «национальный продукт»  ­ сало ­ предлагают уже от 80 гривен.

Но тут виновато и еще одно последствие войны. Обнаруженная африканская чума свиней (АЧХ) в одном из сел возле Приморска в 2012 году стала украинской топ­новостью №1. Это повлекло за собой карантинные мероприятия, скандалы, убытки. Люди на телекамеру говорили, что все это ложь, призванная поднять цены на свинину и с выгодой продать пароход аргентинского мяса в порту Одессы. Сегодня же только в нашей области  зафиксированы три случая АЧХ. А по Украине их не меньше шестидесяти! И никому до этого дела нет. А значит, цены на свинину просто обязаны подняться до новых высот.

Третий фактор — Европа. На свинину нам квот не выделили, а вот на продукцию «Курочки Рябы» квоты получены. Значит, на внутренний рынок можно выделить курятины меньше и, как следствие, поднять на нее цены. Что и случилось. И если бедрышки давно продают по цене выше 50 гривен, то что вы хотите от цен на свинину?

Конечно, топ­менеджеры госкомпаний с двумя миллионами зарплаты, судьи с сотнями тысяч гривен и прокуроры с почти сотней тысяч зарплаты с базаров не кормятся. С базаров кормятся атомщики, металлурги и газовщики с зарплатами от 10 тысяч. Но любой вброс в экономику денег сразу же начинает давить на потребительский рынок. И основная масса граждан с их нищенскими пенсиями и зарплатами лишь замедляют наметившуюся тенденцию к росту цен.

Поэтому правильно делать заготовки или неправильно — покажет близкая зима. А что касается властей, то никаких признаков их работы по стабилизации экономики  пока не просматривается. Похоже, чиновникам это неинтересно.

Светлана Третьяк

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