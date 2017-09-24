В Запорожье о сиротах будут заботиться специальные наставники

В канун национального Дня усыновителя, который отмечается 30 сентября, в Запорожье заявили о создании областной Ассоциация приемных семей. Как говорят инициаторы, к этому подтолкнули проблемы, с которыми системно сталкиваются приемные семьи. Потому решили объединить усилия и бороться с трудностями сообща.

Хотя формально объединение называется Ассоциацией приемных семей, призвано оно сплотить не только приемные семьи, но и другие формы устройства детей-сирот: детские дома семейного типа, опекунов, попечителей, усыновителей и так далее.

Цели Ассоциации, по словам ее создателей, – содействовать развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. На начало 2017 года в Запорожской области насчитывалось более 200 приемных семей и около 30 детских домов семейного типа, в которых воспитываются почти 600 приемных детей, а также около 2500 семей-опекунов, которые занимаются воспитанием около трех тысяч детей-сирот. Эти цифры постепенно увеличиваются.

Именно таким семьям и призвана помогать созданная Ассоциация. Как и тем сиротам, которые еще не обрели новые семьи. Планируют участники Ассоциации развивать и такие новые для Украины формы заботы о детях-сиротах, как наставничество и патронат.

«Трудности приемных семей я знаю и со стороны приемного родителя, и как руководитель фонда, оказывающего помощь, в том числе, приемным семьям. Эти семьи постоянно сталкиваются с большим количеством проблем. Некоторые из них решаются, некоторые еще остаются. Хотя каждая из наших организаций самодостаточна, есть вопросы, которые можно решать, только консолидировав усилия. Поэтому, после долгих обсуждений, мы решили создать Ассоциацию», -представил новое объединение Олег Филатов, директор благотворительного фонда «Сантис», глава координационного совета Ассоциации.

В странах Европейского Союза, в том числе в странах бывшего соцлагеря, уже давно уходят от содержания детей-сирот в больших государственных учреждениях. Воспитание в приемной семье, как показывает практика, и гораздо экономнее для бюджета, и намного лучше сказывается на развитии психики, характера, личных качеств ребенка.

Для того, чтобы семейное воспитание детей-сирот в Украине стало основополагающим, приходится преодолевать ряд препятствий. К примеру, негласное сопротивление со стороны некоторых властных институций, поскольку переход к приоритету семейных форм предполагает болезненный процесс реформирования огромной интернатной системы. Как заявил медиа-эксперт Ассоциации, директор благотворительного фонда «Импульс.ЮА» Николай Колодяжный, «мы искренне надеемся, что органы власти Запорожской области будут нашими союзниками и единомышленниками в содействии переходу от интернатных к семейным формам устройства детей-сирот».

Да и общество зачастую не готово с пониманием относиться к тому, что приемные родители имеют право получать материальную поддержку. Хотя суммы бюджетных средств, которые тратятся на ребенка в интернате, несопоставимо больше. А для нормального развития детской личности приемная семья на порядок лучше, чем интернат.

«Преодоление этого непонимания — очень важная задача. И мы будем признательны за помощь в ее решении журналистам и СМИ», — сказала на пресс-конференции Юлия Дойкова, руководитель направления семейного устройства детей-сирот фонда «Счастливый ребенок», член правления Ассоциации.

«Со стороны бизнеса нужна помощь в трудоустройстве детей-сирот, в развитии необходимых трудовых навыков, которые помогут им стать полноценными и желательно счастливыми членами социума. А в целом — хотелось бы, чтобы в обществе пришло понимание, что лучший подарок для ребенка-сироты — это не конфеты и не телевизоры, а новая семья. И потому очень важно приемные семьи поддерживать», — добавила Юлия.

«Один из самых болезненных вопросов, с которым сталкиваются приемные семьи — это вопрос жилья для своих выпускников. Ведь после достижения 18-летнего возраста мы официально обязаны «отпустить» приемного ребенка. И куда ему дальше идти, неизвестно. Не должен же он остаться на улице, как брошенный котенок. Нужны программы по созданию социального бюджетного жилья, которое смогут такие дети использовать хотя бы на начальном этапе своей самостоятельной взрослой жизни», поделился своими мыслями Игорь Кулинка, представитель благотворительной организации «Храм», председатель правления Ассоциации, сам — приемный отец.

«И важно то, что в рамках Ассоциации мы, приемные родители, получаем возможность общаться, обмениваться опытом, поддерживать друг друга. Это очень нужно для каждого приемного родителя, знаю по себе», — добавил он.

Подводя итоги пресс-конференции, медиа-эксперт Ассоциации Николай Колодяжный еще раз отметил:

«Мы готовы и будем охватывать своей поддержкой не только приемные семьи, но все формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся родительской опеки. Ассоциация будет стараться помогать на всех этапах, от создания приемной семьи, обучения будущих приемных родителей, до сопровождения процесса функционирования семьи, с необходимой педагогической, психологической, юридической, материальной и иной необходимой поддержкой. Будем признательны бизнес-компаниям и всем неравнодушным людям, которые готовы нашей деятельности содействовать».