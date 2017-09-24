Запорожская АЭС делает ставку на молодежь и заранее готовит себе кадры

Представители Запорожской атомной электростанции начали проводить профориентационные встречи с учащимися 11­х классов всех школ города. Замначальника управления кадров ОП ЗАЭС Павел Мишин, инженер учебно­тренировочного центра Галина Попова и молодые специалисты станции посетили вторую школу, чтобы рассказать о преимуществах работы в энергетической промышленности и сотрудничестве Запорожской АЭС с ведущими техническими вузами Украины

Такие встречи традиционно проводятся с целью обратить внимание будущих студентов на профильное энергетическое образование для последующего трудоустройства на атомную станцию. Павел Мишин подчеркнул, что запорожская станция нуждается в хороших молодых специалистах.

Выбирая место учебы, он советует выпускникам сразу задумываться и о месте работы, где можно будет реализовать себя, применить полученные знания. По его мнению, именно от развития промышленности зависит уровень жизни в Украине. Поэтому рекомендует присмотреться к промышленности энергетической. ЗАЭС вместе с другими атомными станциями Украины является гарантом независимости страны, ведь атомная промышленность вырабатывает уже более 60% электроэнергии в стране.

Называли на встрече и такие плюсы предприятия, как нормированный рабочий день, стабильная и достойная заработная плата, социальная защита сотрудников, возможность личностного роста. Энергоблоки атомной станции, по словам специалистов, будут и в дальнейшем модернизироваться, обновляться, что позволит продлить сроки эксплуатации ЗАЭС. Поэтому целеустремленных молодых специалистов на Запорожской атомной электростанции ждут всегда. И в отличие от других мест работы, здесь к ним относятся с пониманием. К каждому новичку на производстве прикрепляют наставника, который оказывает всяческую поддержку молодежи. Об этом говорили и сами молодые специалисты ЗАЭС.

Профильные вузы, к которым относятся КПИ, Винницкий национальный технический университет, Национальный политехнический университет «Харьковский политехнический институт», Национальный университет «Львовская политехника», Одесский национальный политехнический университет, Запорожский национальный технический университет, совместно со специалистами Запорожской атомной электростанции разработали учебные программы, максимально приближенные к производству. Благодаря им обеспечивается и промышленная практика студентов, что упрощает как устройство на работу, так и процесс адаптации на производстве. К тому же, заключив договор о сотрудничестве с АЭС, можно не беспокоиться о дальнейшем трудоустройстве. Обо всех этих возможностях рассказала инженер Учебно­тренировочного центра Галина Попова. Школьники, прослушав информацию, задумались над выбором будущей профессии. Некоторые из них уже говорят, что свою жизнь свяжут с энергетической промышленностью, тем более что ЗАЭС открывает перед ними массу возможностей.

Ирина Гортенко