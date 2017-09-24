ОТ ПОЖАРА ДО МОСТА: хроники «приспаної злими людьми» Украины

В прошедшую неделю в нашей стране случились три важных и трагических события. Во время пожара в одесском лагере «Виктория» погибли три девочки 8­-12 лет, посажен на 60 дней экс­министр юстиции Лавринович, а многим известный Кива отрапортовал Жириновскому, что, мол, «не посрамит его честь». Кто-­то скажет, что гибель детей — это да, трагедия, а остальное, особенно на фоне начавшихся в Беларуси российских учений и речи Президента Порошенко на киевском YES — это не события, а баловство одно.

«Печерское правосудие» эпохи перезапуска Януковича­2?

Не согласны! Все три новости объединяет одно: в Украине появились все признаки разрушения самих основ государственной машины. Слово Михеилу Саакашвили: «Трое детей погибли в муниципальном лагере, который торжественно открывал Президент вместе с Трухановым, во время пожара из­-за отсутствия элементарных средств противопожарной защиты… И, конечно, Киев Труханова не тронет, так как, в отличие от Садового (мэр Львова Андрей Садовый, – «ГОРДОН»), он ­ не оппозиционер, а просто сепаратист, который умеет делиться с киевскими чиновниками», – заявил Саакашвили» («Гордон.ua», 16.09.2017 г.).

Иными словами, при всей показной «борьбе с сепаратизмом» «сепарам» в Украине, если они лишь притворяются оппозицией для своей паствы, от власти ничего не грозит. Ни на востоке, ни на западе, в частности, в Закарпатье. И второе: если не просто детский лагерь, но лагерь, лишь в мае освящённый присутствием самого Президента, не сумели сдать с соблюдением элементарных норм, то что говорить об остальных?

А теперь о министре Александре Лавриновиче. Автора сих строк «не нужно агитировать за советскую власть», т.е. объяснять, что Партия регионов и её ныне цветущие и пахнущие в Украине фракции ­ это плохо и очень плохо. Уже нынешний осколок ПР под названием «Оппозиционный блок» усилиями назначенных чиновников выдавил меня из одной запорожской газеты, которой было отдано 20 лет жизни. Всяко бывало при Кучме, премьере Януковиче и президенте Януковиче — давили, затыкали рот, но газета оставалась и в переломные моменты истории говорила людям правду. И вот ее просто разгромили, ведь из редакции ушли практически все, кто её делал.

Т.е. самое время потешиться, что одного их столпов ПР, экс­министра юстиции времён Януковича закрыли в СИЗО? Тем более что Лавринович (как и сын Чорновола ­ Тарас) благополучно мигрировал в Партию регионов из Руха. Где, кстати, был не последним человеком. Но нет ­ мы не будем радостно потирать руки. Об этом уже говорилось в феврале 2014 года: у нас будет или демократия, законность и честные выборы, или человек с «товарищем Маузером» в руках, а значит, диктатура и в перспективе ­ кладбищенский порядок на фоне расстрелянных трупов.

Да, а за что посадили Лавриновича? «6 вересня Генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що ГПУ повідомила про підозру колишньому президентові Віктору Януковичу і колишньому міністрові юстиції Олександру Лавриновичу в захопленні влади за допомогою незаконного повернення Конституції 1996 року в 2010 році».

Уловили, о чем тут речь? Даже «Путин удивился решению суда, обвинившему человека за написание заявления в прокуратуру». И это в России! Где диктатура и беспредел!

Впрочем, слово экс­первому заму Генпрокурора Ренату Кузьмину: «Статья 109 УК Украины… называется: «Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя, или захват государственной власти».

Другими словами, речь идёт о насилии, о призывах к насилию, о противоправном свержении власти, а не о вынесении решения Конституционным судом страны. Ну не может насильственный захват власти быть осуществлён путём вынесения судебного решения, а значит, эта так называемая «пидозра» абсолютно незаконна…

Второе. Действующий УПК запрещает судам арестовывать лиц, которые совершили ненасильственные преступления. Это означает, что прокурор должен доказать в суде, а суд установить в судебном заседании факт применения насилия подозреваемым. В противном случае арест запрещён.

Третье. Если «насильственный захват власти» произошёл, как считает Генпрокурор Украины, путём вынесения судебного решения, то первыми должны быть осуждены судьи, которые и осуществили этот захват власти, а не министр, который по закону не имеет никакого отношения к вынесению судебных решений» (Facebook, 17.09.2017 г.).

Мы почему заостряем внимание на этом вопросе? Да, в деле Саакашвили с его лишением гражданства, остановкой поезда, сборищем титушек на границе, преследованием сторонников и т.д. беззакония не меньше, чем в деле Лавриновича. Но «когда наши вернутся», т.е. усилиями Порошенко­Гройсмана­Турчинова­Гонтаревой­Муженко, доведённый до кипения избиратель вернёт уже не загримированного под демократа со знанием английского, а настоящего Януковича, может случиться беда. Т.е. никто о Саакашвили и не вспомнит. Но «вернувшиеся» и очень обиженные начнут громить и крушить всё и вся. На робкую же апелляцию: «А как же закон?» мне и Вам, уважаемый читатель, ответят: «А при «националистах» и «Правом секторе» (вот, оказывается, при ком мы нынче живём!) репрессировали направо и налево, попирая закон, и вы тогда молчали!».

Мы не молчим. И ещё потому, что «в апреле 2015 года стало известно о возбуждении уголовного производства в отношении семерых судей Конституционного суда, выносивших решение о возврате действия Конституции 1996 года»… Но «на данный момент недостаточно базы для вручения каких­либо подозрений судьям», ­ сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко во время отчёта в Верховной Раде» (LB, 24.05.2017 г.).

Т.е. судьи, которых с большими потугами лишь частично уволили с должностей, несмотря на явное превышение сроков их пребывания в КС, не виновны. Они вообще классные ребята: 31 июля 2015 года и 1 февраля указанные судьи дважды ОФИЦИАЛЬНО зафиксировали, что войны в Украине нет! Т.е. позиции Путина теперь в любом международном суде незыблемы!

Поэтому как таких замечательных товарищей в мантиях к чему­то привлекать? Привлекли Лавриновича, чтобы в будущем облегчить работу вернувшимся палачам — а помните, как ВЫ наших садили?! Хотя на самом деле палачи никуда не девались…

И тут посмотришь осыпанный международными наградами российский фильм «Левиафан» с Алексеем Серебряковым и Романом Мадяновым в главных ролях и видишь, что кино про российский властный беспредел прекрасно описывает ситуацию и в Украине тоже.

Про Киву и не Киву…

Да, мы тут о Лавриновиче и судах заговорились и едва Илью Киву не забыли. Как­то уже приходилось писать об этом замечательном труженике­передвижнике, нынешние должности которого ­ советник министра внутренних дел и лидер СПУ. Последнее, говорят, результат рейдерского захвата в общем­то раскрученного бренда, но что тут уже поделать…

Вечером 16 сентября на ресурсе «Вести» появился заголовок: «Мы всегда сможем договориться»: Кива в эфире одиозного российского канала любезничал с Жириновским». Ну, и как нынче положено, дан видеофрагмент этого любезничания.

Жириновский: «Саакашвили опаснее, чем Порошенко, Тимошенко и все вместе взятые». Далее при появлении в кадре на «прямой линии» Ильи Кивы «сын юриста» начал орать: «Где моя фабрика в Костополе под Ровно?» (При Польше ­ до 1939 г. ­ уже «папа юриста» владел в этом городке лесопилкой.)

Кива: «Владимир Вольфович! С приходом таких политиков, как я (а я сегодня уже являюсь главой Социалистической партии), таким как Саакашвили НА Украине точно не будет места. Это я вам обещаю! (под одобрительное кивание Жириновского). Мы всегда можем договориться, когда наша государственная граница будет восстановлена… И, поверьте, такого «д­ма», как Саакашвили, на нашей земле не будет»…

Если у кого­то были сомнения, с кем мы имеем дело, то, надеюсь, эти сомнения уже развеяны?

А в это самое время на «Цензор.нет» появилась милая фотография. На фоне самолёта с российским триколором, «яко голубки», полуобнявшись, позируют г­жа Геращенко и г­н Медведчук. Ирина Геращенко — первый вице­спикер парламента и самое доверенное лицо Президента и в Верховной Раде, и на Минских переговорах. А Медведчук…

Впрочем, почитаем «Цензор.нет»: «У Петра Порошенко очень не любят Виктора Медведчука. По крайней мере, такое впечатление складывается, если почитать близких к Петру Порошенко блогеров. Медведчук ­ и агент Кремля, и сепаратист, и многоликий демон, который стоит то за Юлией Тимошенко, то за Надеждой Савченко, то за Нелли Штепой, то за Надеждой Курамшиной, которую пригласил на ZIK Саакашвили.

Мы решили пополнить этот список. И превзойти. Ведь здесь Медведчук не прячется, а позирует. И женская фигура доверчиво тяготеет к нему. И хвост самолёта с российским флагом между их лицами естественно дополняет картину. Возникают вопросы: где «джет» (самолёт, ­ авт.) Медведчука, из которого, судя по композиции, вышла эта пара?

Куда пойдёт пара после того, как всласть нафотографируется? Кто прилетел на самолёте с российским флагом­ Сурков или вся российская делегация? Надеюсь, ответы придут со временем. А пока порадуемся за этих людей: им хорошо». (15.09.2017 г.).

К властям, представленным упомянутым выше Трухановым, апостолами «Печерского правосудия», Кивой и Геращенко Ириной, у нас нет вопросов. У нас есть вопросы к патриотам и украинским интеллигентам, которые на вопрос: «Вы верите Авакову, «Минстецю», путинскому «Агитпропу», Геращенко Антону и Тарасику Чорноволу?» решительно возразят: «Нет!». Но обляпанная последними, начиная с 8 июня 2016 года, Надежда Савченко — ведь агент Медведчука? «Oh yes, oui, ya­ya, si­si, так­так, да­да», ­ ответят вам без запинки.

И с этим уже никто ничего сделать не может! Поэтому у нас в Украине можно провести в президенты обляпанного с головы до пят компроматом (хранящимся в Москве) уголовника Януковича, а теперь сделать лидером социалистов Киву, который вряд ли в чем экс­президенту уступает…

Скороговорка о не главном

Ну а теперь коротко и об остальных событиях недели. YES или «Ялтинская ежегодная встреча», которая по известным причинам переехала в Киев, призвана пропиарить зятя Кучмы Виктора Пинчука. Ибо это всё его инициатива. Толпа же отставных политиков с мировым именем, включая экс­госсекретаря США Керри, британского экс­премьера Блэра и бывшего президента Польши Квасьневского, должны лишь придать событию вес. В УКРАИНЕ…

Выступление же Президента Порошенко о том, что следующий YES пройдет в Крыму, нужно понимать в контексте сказанного Кивой. Полностью зачистив последствия Майдана, добробаты и волонтёров, они и вправду «всегда договорятся»… И о том, чтобы потусоваться в сданном Путину Крыму.

Российские учения «Запад­2017» в Белоруссии начались с того, что белорусские генералы, оказалось, ничем не отличаются от украинских коллег. И те, и эти все свои действия мотивируют наличием в Украине «Правого сектора»… А ещё в Беларуси частично ввели комендантский час, а в России удалось завалить сразу два самолёта ­ истребитель и бомбардировщик, принимавшие участия в учениях. Жертв, правда, нет…

И напоследок пара слов о Керченском мосте. После установки над фарватером арки ж.д. моста там всё почему­то стихло. Запланированная на середину сентября установка арки автомобильного моста пока перенесена на конец месяца. Но при всех бодрых рапортах, что все хорошо, прогнозы специалистов, похоже, оправдываются. Опоры под аркой, установленные не на скалу, а на глину, дают ненормативную и неравномерную просадку, которая пока продолжается. Посему ждём конца сентября, хотя объявлений для судовладельцев о закрытии движения через пролив пока нет.

Нам события с аркой над фарватером интересны тем, что и так 25% судов, которые имели возможность пройти к портам Бердянска и Мариуполя, теперь её потеряли. Ибо мосты над Днепром в Запорожье — 48­52 метра над водой, а посреди морского пролива — всего 35. И это по проекту, который, как мы видим, уже сегодня не выдерживается. Что будет с аркой дальше и с МЕЖДУНАРОДНЫМ судоходством в Керченском проливе вообще, будем посмотреть.

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо»…

Леонид Романовичев