Почему большинство депутатов Запорожской области проигнорировало «тарифную» сессию?

На 18 сентября было запланировано продолжение внеочередной сессии Энергодарского горсовета, на которой в числе нескольких других вопросов должны были рассмотреть электронную петицию жителей Энергодара против повышения тарифов на коммунальные услуги. Дальнейшую судьбу болезненного для горожан вопроса должны были решить депутаты. На это законодательством отводится 10-­дневный срок. Вот только сессия, вопреки ожиданиям, так и не состоялась.

На этот раз в сессионном зале насчитали только восемь народных избранников из 34. Семеро из них – представители группы 15+. Остальные – депутаты «Оппозиционного блока», УКРОПа, ПП «Захисники Вітчизни» ­ на удивление дружно это заседание проигнорировали. Не пришел на сессию и мэр. Как было сказано, Павел Музыка находится в командировке. Только секретарь горсовета Олег Гордевич, представляющий команду городского головы, скупо прокомментировал, что из­за отсутствия кворума работа не получилась, а о дате следующего заседания сообщат дополнительно.

Но те, кто все­таки в этот день пришел в сессионный зал, расходиться не торопились. Депутаты группы 15+ обозначили журналистам свою позицию по ряду спорных вопросов, которые сегодня трактуются в городе весьма неоднозначно. Так, например, возвращаясь к тарифному вопросу, Анатолий Анохин напомнил, что им еще в мае 2017 года был зарегистрирован проект решения об отмене тарифов. Вот только ни разу этот проект так и не был вынесен на рассмотрение.

«К сожалению, нашему мэру не интересно защищать горожан. Ему важнее было в мае через суд провести решение, которое мы считаем незаконным и сейчас оспариваем – об отмене обеспечения иска. По сути, весь город был поставлен «на счетчик», а мы платим по завышенным тарифам, которые толком ничем не подтверждены», ­ отметил депутат.

В целом же все расчеты новых тарифов должны были базироваться на документах коммунального предприятия ПКС. Вот только документы, как неоднократно сообщалось ранее, исчезли в декабре прошлого года. А до этого еще несколько раз «изымались» в неизвестном направлении. Следовательно, речь не может идти об экономически обоснованных тарифах.

Еще одну наболевшую тему поднял Сергей Хоролец – многочисленных нарушений регламента в Энергодарском городском совете. Так депутат или все­таки уже не депутат Валерий Пушкарев? У обеих сторон на этот счет мнение противоположное. Сергей Хоролец еще раз напомнил о решении избирательной комиссии, согласно которому Валерий Пушкарев депутатом больше не является. «Следовательно, вместо него теперь депутатом стал Вадим Анзин. Но, регистрируясь на сессию сегодня, я обратил внимание, что его фамилии в списке горсовета просто нет!»

Что касается социальных вопросов, которые уже давно нужно рассмотреть на благо всех горожан, то депутаты группы 15+, как и прежде, предлагают собрать по ним отдельную сессию. Вот только мэру и возглавляемому им в городе «Оппозиционному блоку» это не выгодно, считает Сергей Хоролец. Ведь под эгидой благородной цели – принятия жизненно важного социального вопроса ­ команда Павла Музыки «протаскивает» и те проекты решения, в которых они заинтересованы лично. И большинство из них, как не трудно догадаться, связано с коммунальной сферой, лоббированием интересов определенных подрядчиков, выделением земельных участков и бюджетным финансированием.

«Если бы работа всех коммунальных предприятий и бюджетных организаций была по­настоящему открытой, мы бы не сталкивались с теми проблемами, с которыми не можем разобраться уже второй год. Возьмем, например, КП ПКС. На предприятии достаточно средств. Но его сотрудники испытывают постоянные проблемы с выплатой заработной платы. Люди запуганы до такой степени, что просят нас, депутатов, о помощи, но говорить об этом открыто и публично просто боятся. Потому что рискуют остаться вообще без работы. И все мы знаем, что реально и предприятием, и городом управляет Андрей Коврижкин вместе с советниками, замами мэра, которые приехали из других городов», ­ прямо заявил Сергей Федорович.

Очевидно, что все вопросы, которые накопились за это время, рано или поздно все­таки нужно будет рассмотреть. Ведь жизнь города не может стоять на месте в ожидании лучших времен. Оптимальным вариантом в свете политического кризиса в Энергодаре действительно стала бы социальная сессия, каждый вопрос которой согласован и одобрен всеми сторонами конфликта. Вот только готов ли Павел Музыка пойти на этот шаг, откинув в сторону политические задачи, в том числе и от вышестоящего руководства? Ответа на этот вопрос пока нет…

Карина Стрельникова