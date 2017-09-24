Ремонты в запорожских домах: ожидание и реальность

«Мой дом — место на земле, где я могу и должен чувствовать себя в полной безопасности» — это выражение принадлежит английскому юристу XVII в. Эдуарду Коку. Вот только жильцы дома на улице Тбилисской, 31, что в Вознесеновском районе, с этим утверждением категорически не согласны. Дом, по их словам, рушится на глазах. Более чем за 40 лет здесь не было ни одного ремонта.

Все лето ­ с закрытыми окнами. Так жительница первого этажа Нина Мозговая провела три жарких месяца. Причина — канализационный запах, доносящийся из подвала, который расположен прямо под ее окнами. Впрочем, закрытые окна не спасли Нину Васильевну, «аромат» сквозь щели все равно попадал в квартиру. Поэтому жительница первого этажа позатыкала бумагой и старыми вещами все дырки. Вонять стало меньше, но легче от этого не стало.

— Я постоянно делаю заявку в службу «15­80». Поначалу они приезжали, а сейчас и вовсе перестали реагировать. Боюсь, что в итоге я отравлюсь этими «ароматами». Слесари, приезжавшие на вызовы, прежде чем спуститься в подвал, обувают резиновые сапоги. Один из этих специалистов нам сказал, что там сгнившие трубы, их нужно менять. Но вот кто этим будет заниматься ­ непонятно, — сетует Нина Мозговая, жительница дома на ул. Тбилисской, 31. — Я понимаю, что полгорода таких домов. Очень обидно, ведь у меня нет долгов, за коммуналку регулярно плачу по счетам. А что КП, которые меняются сейчас, как перчатки, сделали в доме за 43 года? И теперь я дожила до того, что травлюсь канализационными «ароматами». К тому же, под окном у меня провалился кусок асфальта. Дырку заткнула старой футболкой. Но это же не решение!

Соседка Нины Мозговой добавляет, что проблема с подтоплением дома существует давно. Около 20 лет назад рядом с домом №31 начали возводить четырехэтажное здание, но стройку не закончили и по сей день. Поначалу велись уж очень активные работы. Застройщик возле многоэтажки снял асфальт, дабы проложить трубы к новому зданию, затем асфальт положили обратно, но, видимо, что­то сделали не так.

— Теперь, когда идет дождь, в подвале по колено воды. Дом стоит на скале, и это его спасает, наверное, в ином случае он просто рухнул бы. Из­за постоянно затопленного подвала в квартире моей дочки (женщина с семьей живет на 1­м этаже, ­ авт.) постоянная сырость, — рассказывает пенсионерка.

Также жильцы жалуются, что из­за высокой влажности в подвале в разы возросло количество комаров. Женщины продемонстрировали свои руки, усеянные комариными укусами, и добавили, что невозможно открыть окна и спокойно ночью спать, сразу «кровососы» кусают. Но и на этом проблемы в доме не заканчиваются.

Вдобавок к канализационным «ароматам» жильцы 1­го этажа сетуют на крыс. Грызуны из подвала прогрызают дыры в квартиры. В плинтусах образовываются отверстия, которые жильцы затыкают старыми футболками. Но это не спасает, крысы затягивают тряпки в подвал. Жители говорят, что обращались в государственное учреждение «Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины» (бывшая облСЭС), там им сказали ждать ответ. Правда, на наш официальный информационный запрос в данном ведомстве сообщили: «Письменного обращения жителей дома по адресу: ул. Тбилисская, 31 по поводу грызунов в квартире/подвале на наш адрес и на адрес Обособленного подразделения «Запорожский городской отдел ГУ «Запорожский ОЛЦ МОЗ Украины» не поступало».

Дом ­ один, а проблем ­ множество

Впрочем, подвал ­ не единственная проблема. Когда журналисты газеты «Верже» приехали по просьбе жильцов дома на ул. Тбилисской, 31, то во дворе дома собралось более 30 человек. Практически все собравшиеся живут в этом доме несколько десятилетий. Они отмечают, что коммунальщики забыли сюда дорогу, и в подтверждение своих слов проводят небольшую экскурсию для нас. Так, во дворе полностью отсутствует освещение. Даже возле близлежащих домов нет ни одного фонаря. Дорога разбита. Возле скамейки ­ канализационный люк, который жильцы закрыли старыми дверями, досками и прочим, чтобы не провалиться. Асфальт, который здесь укладывали «при царе Горохе», видимо, смыло дождем, он есть только местами.

Далее ­ больше. Над одним из двух подъездов на честном слове держится навес. Снизу видно поржавевшие от времени и осадков решетки, так как куски бетона просто отвалились. Относительно аварийного состояния крыльца Нина Мозговая в телефонном режиме делала заявку в КП «Наше місто». Но результата нет.

Одной из больших проблем остается лестница в подъезде. Ступеньки здесь «убитые». По таким сложно спускаться даже молодым людям, даже если они держатся за старые ржавые перила, не говоря уже о пенсионерах, которых в этом доме много.

Собравшиеся к нашему приезду жильцы рассказывают, что около трех недель назад одна из пенсионерок упала на этой лестнице.

— Она третью неделю мучается. У нее лицо и шея — один сплошной синяк. В результате падения она разбила себе лицо и руку, недавно ей сняли швы. После ЧП дочка забрала маму к себе, дабы та поправила здоровье, — рассказывает местная жительница.

— А наш подъезд?! — добавляет Нина Мозговая. — Хуже я не видела. У людей краска отслаивается, а у нас штукатурка кусками отпадает. Там еще кусок фасада отвалился.

Об этом подъезде ужаса мы уже писали в газете «Верже» №11 от 23 марта 2017 года. С тех пор здесь ничего не поменялось. Межэтажных дверей и освещения как не было, так и нет. Правда, дырки в стенах стали еще больше.

К вышеперечисленному кому проблем жильцы добавляют, что владельцы угловых квартир страдают от плесени. Дело в том, что на облицовочной стене с северной стороны ветер «выдул» цемент между кирпичами. Из­за постоянной стужи и сырости в квартирах на стенах образовалась плесень. Жильцы нанимают специалистов время от времени обрабатывать специальными растворами стены в квартирах, дабы устранить эту плесень.

Что будет дальше, жильцы не знают. Но все чаще думают о том, что нужно создавать ОСМД. Ведь маловероятно, что городское КП все­таки решит этот ком проблем и займется домом. Вот только найти хорошего управителя, который бы взял на себя дом, задача не простая.

А будет ли ремонт?

После встречи с жильцами журналист газеты «Верже» направил запрос в Департамент по управлению жилищно­коммунальным хозяйством Запорожского городского совета. Ответ пришел спустя четыре дня. «Жители дома №31 на ул. Тбилисской в наше ведомство по вопросу протекания трубы в подвальном помещении и его последствиях в 2017 году не обращались. Относительно решения других жилищно­коммунальных проблем жильцов вышеуказанного дома ваше обращение переадресовано КП «Наше місто» как балансодержателю дома для предоставления информации и принятия необходимых мер».

P.S. О том, что жилой фонд города Запорожья находится в отвратительном состоянии, знают все. Вот только нужно понять одну вещь, что на балансе у одного городского КП до 1 ноября 2017 г. находится около 4­х тысяч домов. Уследить за всеми, наверное, нет возможности. Да, дома и подъезды в ужасном состоянии, это тоже факт, но чтобы изменить ситуацию, нужно либо уходить в ОСМД/ЖСК, либо брать инициативу в свои руки и хотя бы сообщать в письменной форме о проблемах, в идеале ­ обивать пороги инстанций. Не нужно сидеть и ждать «с моря погоды»! Если в доме есть коммунальные проблемы, обращайтесь во всевозможные инстанции в письменном виде и прикрепляйте подписи жильцов (чем больше людей подпишет, тем лучше). Пишите в Департамент по управлению жилищно­коммунальным хозяйством Запорожского городского совета, в КП, на чьем балансе находится дом, при необходимости ­ в другие инстанции, в конце концов, обратитесь за помощью к депутату. Стоит также написать обращение на имя городского головы и отнести его в мэрию. Можно к заявлениям прикрепить «красочные» фото.

Как показывает практика, ремонтируют в первую очередь те дома, на которые жильцы ПОСТОЯННО пишут жалобы и обращения. Как говорится, «под лежачий камень вода не течет», и чтобы привести дом в порядок, нужно хорошенько потрудиться не только КП, но и жильцам, напомнить о том, что в доме живут люди.

Иванка ВОЛОЩУК