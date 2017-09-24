Ремонты в запорожских домах: ожидание и реальность

«Мой дом — место на земле, где я могу и должен чувствовать себя в полной безопасности» — это выражение принадлежит английскому юристу XVII в. Эдуарду Коку. Вот только жильцы дома на улице Тбилисской, 31, что в Вознесеновском районе, с этим утверждением категорически не согласны. Дом, по их словам, рушится на глазах. Более чем за 40 лет здесь не было ни одного ремонта.
Все лето с закрытыми окнами. Так жительница первого этажа Нина Мозговая провела три жарких месяца. Причина — канализационный запах, доносящийся из подвала, который расположен прямо под ее окнами. Впрочем, закрытые окна не спасли Нину Васильевну, «аромат» сквозь щели все равно попадал в квартиру. Поэтому жительница первого этажа позатыкала бумагой и старыми вещами все дырки. Вонять стало меньше, но легче от этого не стало.
— Я постоянно делаю заявку в службу «1580». Поначалу они приезжали, а сейчас и вовсе перестали реагировать. Боюсь, что в итоге я отравлюсь этими «ароматами». Слесари, приезжавшие на вызовы, прежде чем спуститься в подвал, обувают резиновые сапоги. Один из этих специалистов нам сказал, что там сгнившие трубы, их нужно менять. Но вот кто этим будет заниматься непонятно, — сетует Нина Мозговая, жительница дома на ул. Тбилисской, 31. — Я понимаю, что полгорода таких домов. Очень обидно, ведь у меня нет долгов, за коммуналку регулярно плачу по счетам. А что КП, которые меняются сейчас, как перчатки, сделали в доме за 43 года? И теперь я дожила до того, что травлюсь канализационными «ароматами». К тому же, под окном у меня провалился кусок асфальта. Дырку заткнула старой футболкой. Но это же не решение!
Соседка Нины Мозговой добавляет, что проблема с подтоплением дома существует давно. Около 20 лет назад рядом с домом №31 начали возводить четырехэтажное здание, но стройку не закончили и по сей день. Поначалу велись уж очень активные работы. Застройщик возле многоэтажки снял асфальт, дабы проложить трубы к новому зданию, затем асфальт положили обратно, но, видимо, чтото сделали не так.
— Теперь, когда идет дождь, в подвале по колено воды. Дом стоит на скале, и это его спасает, наверное, в ином случае он просто рухнул бы. Изза постоянно затопленного подвала в квартире моей дочки (женщина с семьей живет на 1м этаже, авт.) постоянная сырость, — рассказывает пенсионерка.
Также жильцы жалуются, что изза высокой влажности в подвале в разы возросло количество комаров. Женщины продемонстрировали свои руки, усеянные комариными укусами, и добавили, что невозможно открыть окна и спокойно ночью спать, сразу «кровососы» кусают. Но и на этом проблемы в доме не заканчиваются.
Вдобавок к канализационным «ароматам» жильцы 1го этажа сетуют на крыс. Грызуны из подвала прогрызают дыры в квартиры. В плинтусах образовываются отверстия, которые жильцы затыкают старыми футболками. Но это не спасает, крысы затягивают тряпки в подвал. Жители говорят, что обращались в государственное учреждение «Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины» (бывшая облСЭС), там им сказали ждать ответ. Правда, на наш официальный информационный запрос в данном ведомстве сообщили: «Письменного обращения жителей дома по адресу: ул. Тбилисская, 31 по поводу грызунов в квартире/подвале на наш адрес и на адрес Обособленного подразделения «Запорожский городской отдел ГУ «Запорожский ОЛЦ МОЗ Украины» не поступало».
Дом один, а проблем множество
Впрочем, подвал не единственная проблема. Когда журналисты газеты «Верже» приехали по просьбе жильцов дома на ул. Тбилисской, 31, то во дворе дома собралось более 30 человек. Практически все собравшиеся живут в этом доме несколько десятилетий. Они отмечают, что коммунальщики забыли сюда дорогу, и в подтверждение своих слов проводят небольшую экскурсию для нас. Так, во дворе полностью отсутствует освещение. Даже возле близлежащих домов нет ни одного фонаря. Дорога разбита. Возле скамейки канализационный люк, который жильцы закрыли старыми дверями, досками и прочим, чтобы не провалиться. Асфальт, который здесь укладывали «при царе Горохе», видимо, смыло дождем, он есть только местами.
Далее больше. Над одним из двух подъездов на честном слове держится навес. Снизу видно поржавевшие от времени и осадков решетки, так как куски бетона просто отвалились. Относительно аварийного состояния крыльца Нина Мозговая в телефонном режиме делала заявку в КП «Наше місто». Но результата нет.
Одной из больших проблем остается лестница в подъезде. Ступеньки здесь «убитые». По таким сложно спускаться даже молодым людям, даже если они держатся за старые ржавые перила, не говоря уже о пенсионерах, которых в этом доме много.
Собравшиеся к нашему приезду жильцы рассказывают, что около трех недель назад одна из пенсионерок упала на этой лестнице.
— Она третью неделю мучается. У нее лицо и шея — один сплошной синяк. В результате падения она разбила себе лицо и руку, недавно ей сняли швы. После ЧП дочка забрала маму к себе, дабы та поправила здоровье, — рассказывает местная жительница.
— А наш подъезд?! — добавляет Нина Мозговая. — Хуже я не видела. У людей краска отслаивается, а у нас штукатурка кусками отпадает. Там еще кусок фасада отвалился.
Об этом подъезде ужаса мы уже писали в газете «Верже» №11 от 23 марта 2017 года. С тех пор здесь ничего не поменялось. Межэтажных дверей и освещения как не было, так и нет. Правда, дырки в стенах стали еще больше.
К вышеперечисленному кому проблем жильцы добавляют, что владельцы угловых квартир страдают от плесени. Дело в том, что на облицовочной стене с северной стороны ветер «выдул» цемент между кирпичами. Изза постоянной стужи и сырости в квартирах на стенах образовалась плесень. Жильцы нанимают специалистов время от времени обрабатывать специальными растворами стены в квартирах, дабы устранить эту плесень.
Что будет дальше, жильцы не знают. Но все чаще думают о том, что нужно создавать ОСМД. Ведь маловероятно, что городское КП всетаки решит этот ком проблем и займется домом. Вот только найти хорошего управителя, который бы взял на себя дом, задача не простая.
А будет ли ремонт?
После встречи с жильцами журналист газеты «Верже» направил запрос в Департамент по управлению жилищнокоммунальным хозяйством Запорожского городского совета. Ответ пришел спустя четыре дня. «Жители дома №31 на ул. Тбилисской в наше ведомство по вопросу протекания трубы в подвальном помещении и его последствиях в 2017 году не обращались. Относительно решения других жилищнокоммунальных проблем жильцов вышеуказанного дома ваше обращение переадресовано КП «Наше місто» как балансодержателю дома для предоставления информации и принятия необходимых мер».
P.S. О том, что жилой фонд города Запорожья находится в отвратительном состоянии, знают все. Вот только нужно понять одну вещь, что на балансе у одного городского КП до 1 ноября 2017 г. находится около 4х тысяч домов. Уследить за всеми, наверное, нет возможности. Да, дома и подъезды в ужасном состоянии, это тоже факт, но чтобы изменить ситуацию, нужно либо уходить в ОСМД/ЖСК, либо брать инициативу в свои руки и хотя бы сообщать в письменной форме о проблемах, в идеале обивать пороги инстанций. Не нужно сидеть и ждать «с моря погоды»! Если в доме есть коммунальные проблемы, обращайтесь во всевозможные инстанции в письменном виде и прикрепляйте подписи жильцов (чем больше людей подпишет, тем лучше). Пишите в Департамент по управлению жилищнокоммунальным хозяйством Запорожского городского совета, в КП, на чьем балансе находится дом, при необходимости в другие инстанции, в конце концов, обратитесь за помощью к депутату. Стоит также написать обращение на имя городского головы и отнести его в мэрию. Можно к заявлениям прикрепить «красочные» фото.
Как показывает практика, ремонтируют в первую очередь те дома, на которые жильцы ПОСТОЯННО пишут жалобы и обращения. Как говорится, «под лежачий камень вода не течет», и чтобы привести дом в порядок, нужно хорошенько потрудиться не только КП, но и жильцам, напомнить о том, что в доме живут люди.
Иванка ВОЛОЩУК