Баскетболисты «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» провели последние спарринги перед началом сезона

В запорожском Дворце спорта ОАО «ЗАС» финишировал традиционный баскетбольный турнир — Мемориал Вячеслава Гаврилова, посвященный памяти бывшего председателя правления ОАО «Запорожский завод ферросплавов», лауреата Государственной премии Украины Вячеслава Гаврилова. Этот человек много сделал для становления мужского баскетбольного клуба в Запорожье.

Этим турниром четыре клуба отечественной Суперлиги завершали подготовку к чемпионату Украины, который стартует уже на следующей неделе. Триумфально прошли соревновательную дистанцию «Черкасские Мавпы», одержав победы над хозяевами — БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» — 75:65, МБК «Николаев» — 95:69, харьковским «Политехником» — 82:77.

Второе место занял «Политехник», в активе которого победа над запорожцами — 84:75, а вот николаевцам харьковчане уступили — 81:86. Третьим финишировал МБК «Николаев». БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG», хотя и одержал волевую победу над николаевской командой — 92:87, но по разнице очков в матчах между харьковчанами, запорожцами и николаевцами, удовлетворился четвертой ступенью итоговой таблицы.

Самым полезным игроком запорожской команды по итогам трех матчей был ее капитан Станислав Овдеенко, на счету которого 43 очка + 20 подборов мяча. Личные доработки остальных его одноклубников: Кондраков — 41 пункт, Щепкин — 32, Кожемякин — 27 Ворнык — 26 Никитин — 18 Буренко — 16 Лукьянов — 15 Буц — 10, Анисимов — 4.

Не исключено, что на действиях игроков запорожского клуба сказалось отсутствие в двух первых матчах руководителя команды Валерия Плеханова, который заболел. Из-за травм не могли помочь и травмированные Максим Теряник и Богдан Ясиненко, а основной центровой Валерий Анисимов уже во время турнира переболел ангиной.

Поэтому не будем слишком придирчивы: существенно обновленный запорожский коллектив (в команде в сезоне 2017/2018 будут играть 6 новых игроков) находится в поиске игровых связей.