В Запорожской области лишь половина безработных трудоустраивается

В Запорожской области число безработных по состоянию на 22 сентября сего года составила 16,7 тыс. человек.

Как рассказали «Верже» в областном центре занятости, из них 11,9 тыс. человек получают пособие по безработице.

Количество актуальных вакансий сейчас оставляет 1164 единицы (в Запорожье — 692 единицы). Таким образом, на одно свободное рабочее место претендовало 14 безработных (в Запорожье — 6 безработных).

Ежедневно в центры занятости области обращается — 189 человек. Из тех, кто состоит на учете, находят работу 102 человека.