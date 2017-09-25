В Запорожском регионе задержали банду автомобильных аферистов

В Запорожской области ликвидировали преступную группу в составе трех человек, которые организовали незаконный «бизнес».

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, злодеи работали в Мелитополе по двум мошенническим схемам.

Первая – под предлогом покупки автомобиля путем обмана забирали авто у владельца и сдавали в ломбард. После приходили к хозяину машины и требовали деньги за якобы заложенное им транспортное средство.

Вторая – потерпевший сам сдавал в автоломбард свое транспортное средство, а когда через несколько месяцев приходил его выкупать узнавал, что он уже продан. Мошенники снимали с учета автомобиль и продавали.

Оперативники Мелитополя установили место нахождения транспортных средств. Сегодня был проведён обыск. Изъято 8 автомобилей, 9 бронежелетов, пистолет «Зораки» с признаками переделки. На данный момент уже установлено 3 факта такого самоуправства. Продолжаются следственные действия.