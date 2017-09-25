В Запорожье власть снова обещает бесплатный проезд для льготников

После недавнего скандала между маршрутчиком и воином АТО, относительно льготного проезда, споры, разговоры и разбирательства не прекращаются. Так в начале заседания Запорожского исполнительного комитета, городской голова Владимир Буряк дал комментарий относительно сложившейся ситуации.

Он отметил, что ситуация с работой маршруток в Запорожье сегодня не устраивает как городскую власть, так и запорожцев. На сегодня в областном центре сложилась ситуация, что практически все перевозчики — частники.

— Пассажиров не устраивает качество услуг: техническое состояние транспорта и хамское поведение водителей. Перевозчики жалуются на то, что город не компенсирует им льготный проезд пассажиров, перекладывая это на их бизнес. А льготники, не довольны тем, что не могут воспользоваться своим правом на бесплатные проезд, — сказал Владимир Буряк.

На сегодня, доля льготников в общем пассажиропотоке составляет 25%. Ежедневно общественным транспортом имеют право бесплатно пользоваться более 150 тыс. человек. Основную нагрузку в перевозке пассажиров льготных категорий берет на себя город в лице коммунального предприятия «Запорожэлектротранс». 83% льготников перевозит именно муниципальный транспорт. И всего 17% — частный бизнес, говорят в мэрии.

— Ранее была создана комиссия, которая контролирует соблюдение перевозчиками условий договоров, в том числе и по бесплатному проезду льготников. На следующей неделе в ее состав будут включены представители общественности, среди них будут и участники АТО. С нарушителями мы будем разрывать договорные отношения, — сообщил городской голова.

Владимир Буряк поручил управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета взять на контроль оснащение маршруток видео-регистраторами. Также в общественном транспорте должны размещаться информационные таблички с указанием льготных категорий и телефона «горячей» линии, куда можно обращаться в случае нарушения перевозчиками правил перевозок пассажиров.

Также мэр Запорожья сообщил, что на сессии городского совета, которая состоится 27 сентября, будут приняты изменения, которые позволят закупить в лизинг автобусы большой вместимости.

Кроме того, Владимир Буряк поручил своему первому заместителю Сергею Мешку презентовать запорожцам городскую программу развития общественного транспорта.