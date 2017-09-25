В Запорожье на 6 лет посадили оборотня в погонах

В Запорожье бывшего милиционера приговорили к шести годам лишения свободы за торговлю наркотиками. Вынесение приговора состоялось 6 сентября.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, Так, работник одного из органов по борьбе с оборотом наркотиков на территории Запорожья с октября 2014 года по январь 2015 года сбывал в крупных размерах метадон и марихуану, стоимость которых составила почти 50 тыс. гривен.

Бывшего работника милиции признали виновным по ст. 307 ч. 2 УК Украины и приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.