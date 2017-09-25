В Запорожье оборудуют три новых остановки для пассажиров

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Запорожского горсовета.

Таким образом, остановки оборудуют по ул. Гоголя, возле домов №60 и №59 — «Театр кукол», остановку «ул. Сытова», что находится по ул. Сытова, возле домов №2 и №7 и остановку «Парк им. Гагарина», что по ул. Европейской, возле дома №4 и ул. Сытова, возле дома №13б, говорится в пояснительной записке.