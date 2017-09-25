В Запорожье приедет делегация из Германии

Делегация из города-побратима Оберхаузена (Германия) будет находиться в нашем городе с 5 по 8 октября. Об этом стало известно на заседании исполнительного комитета Запорожского горсовета. В Запорожья приедет заместитель мэра Оберхаузена, три депутата, представитель молодежного парламента и не только.

Планируется, что гости примут участие в праздновании Дня города и обсудят проект «Участие граждан в управлении Оберхаузена и Запорожье».