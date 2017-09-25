В Запорожье проходит фестиваль «Мама + Я» (ФОТО)

Сегодня, 25 сентября, на территории центрального парка культуры и отдыха «Дубовая роща» впервые в Запорожье проводится благотворительный фестиваль «Мама + Я» для детей-сирот. В рамках этого праздника выступали одаренные и талантливые дети, проводились ремесленные и интеллектуальные мастер-классы. На одной из аллей выстроились автомобили пожарных, полиции и скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели установили пожарный автомобиль и продемонстрировали детям возможности аварийно-спасательной техники. Самым интересным для детей оказалось «перевоплощение» – дети переодевались в боевую одежду спасателей.

Также пожарные развернули передвижной консультационный пункт с целью обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности. Специалисты Главного управления провели информационно-разъяснительную работу о правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и возникновения других чрезвычайных событий, безопасного поведения на воде и в экосистемах. После содержательной теоретической лекции, желающие смогли ознакомиться с учебными макетами взрывоопасных предметов, содержанием тревожной чемоданы, первичными средствами защиты органов дыхания и другим орудием, которое помогут спасти жизнь.

Отметим, что этот фестиваль – единственный проект и праздник в Украине для детей-сирот, имеющий такой масштаб! Его участники – это дети из приютов, детских домов, интернатов, приемных семей и детских домов семейного типа. Имея успешный 10-летний опыт проведения такого масштабного проекта в Днепре и Днепропетровской области, команда организаторов решила расширить территориальный охват сирот и привлечь детей из соседнего региона. Проект поддержали власти Запорожья и Запорожской области.