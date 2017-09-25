В Запорожье упразднили два маршрута

Маршрутки № 48 и № 52 больше не будут курсировать по Запорожью

После изучения пассажиропотока на заседании исполкома было принято решение, что эти два маршрута являются нецелесообразными. Такое решении было принято на основании отчета о научно-исследовательской работе «Комплексное обследование пассажиропотоков на маршрутах городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Запорожье» и письме Запорожского национального технического университета.

Таким образом, автобусных маршрутов с Хортицкого района №48 «Хлебозавод №5-Арматурный завод» и №52 «Никопольский поворот — Вокзал Запорожье-I» больше нет.