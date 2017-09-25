Домой Новости Жительница Запорожской области сгорела в своей квартире (ФОТО)

Жительница Запорожской области сгорела в своей квартире (ФОТО)

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user444
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25 сентября в 7:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение от соседей о пожаре в жилом доме Мелитополя.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит мебель и домашние вещи в жилой комнате дома на площади 9 кв. м. В результате пожара погибла 84-летняя хозяйка дома.

Уже в 07:43 пожар был локализован, а в 8:48 полностью ликвидировали горение.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

От ГУ ДСНС привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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