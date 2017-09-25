Житель запорожского курорта снимал порнографические ролики

Полиция ликвидировала онлайн-порностудию, которую устроил житель Бердянска в своем доме.

Как оказалось, 49-летний горожанин не только снимал видео и распространял его в сети, но и сам участвовал в порнографических ролик. «Актрис» он находил с помощью сети Интернет.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, во время проведения санкционированного обыска в его доме обнаружены компьютерная техника и средства видеофиксации.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ст.301 УК «Изготовление и распространение порнографии».