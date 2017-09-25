Житель Запорожья одним ударом отправил бесстыжего гостя в морг

Печально закончилась пирушка в одном из домов Запорожья, в котором гость повел себя крайне мерзко.

По информации пресс-службы патрульной полиции, инспекторы получили вызов: в доме на улице Первомайской убийство. По горячим следам установлено, что супруги распивали спиртные напитки с другом семьи. Хмель ударил гостю в голову, да так, что 28-летний мужчина запустил свою руку под платье хозяйки.

Между мужчинами, понятное дело, возник конфликт. 30-летний хозяин ударил гостя-подлеца, а тот, падая, ударился головой об угол стены и потерял сознание.

Горожанин пытался привести наглеца в чувство, но гость умер. Испугавшись, мужчина скрылся с места происшествия. Всю ночь патрульные искали подозреваемого, но нашли.

В отношении мужчины, отстоявшего честь жены и свою, начато производство по статье 119 УК «Убийство по неосторожности». Такое преступление карается вплоть до 5 лет колонии, но обычно суды дают три года условно.