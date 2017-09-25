Запорожская горе-мать заплатит копеечный штраф за то, что растит детей в «хлеву»

Жительница Бильмакского (Куйбышевского) района Запорожской области содержала собственных детей в ужасных условиях. Как сообщает Заноза со ссылкой на реестр судебных решений в доме где жили дети царила полня антисанитария.

В службе по делам детей заявили, что трое маленьких детей живут в условиях, которые с большим трудом можно назвать сносными. Холодильник в доме сломан, и продукты просто негде хранить. Также мать не обеспечивает своих детей элементарными гигиеническими средствами.

Все трое спят в одном и том же месте, а старший ребенок даже не знает, сколько ему лет. Несмотря на все это районный суд приговорил нерадивую мать к штрафу в 17 грн. Также она должна будет заплатить 320 грн судебного сбора.