Запорожская правозащитница получила медаль от губернатора

Председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль наградил главу совета адвокатов Запорожской области Людмилу Новоселову медалью «За развитие Запорожского края».

«За высокий профессионализм, активную общественную позицию и весомый вклад в правозащитную деятельность области»,- отмечено в распоряжении губернатора.

Людмила Новоселова защитила сотни людей, в том числе в советские времена, когда это было порой крайне тяжело.

«Людмила Новоселова — глава совета адвокатов Запорожской области — наиболее выдающийся адвокат в области с многодесятилетним профессиональным стажем. Человек-легенда, пример для наследования молодого поколения юристов», — отметил правозащитник, главный укроповец области Ярослав Гришин.