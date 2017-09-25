Запорожская прокуратура расследуют факт замора рыбы в Молочном лимане

Прокуратура Запорожской области расследует факт присвоения бюджетных средств, в результате которого произошел замор рыбы в Молочном лимане, важнейший объект края оказался на грани экологической катастрофы.

По информации пресс-службы прокуратуры региона, Молочный лиман Азовского моря, один из важных географических объектов Запорожской области, который, по небрежности отдельных должностных лиц, оказался на грани экологической катастрофы.

Десятилетия назад природной водоток Молочного лимана был поврежден, была построена новая промоина, на которую ежегодно выделяются бюджетные средства.

Увы, представители областной власти и Приазовского национального природного парка должны были обеспечить функционирование лимана в режиме естественной прокачки воды, но вместо этого продолжалось выделение бюджетных средств на ежегодные работы по расчистке промоины.

Как результат – подобное использование бюджетных средств привело к катастрофе. Так, ычера, 24 сентября, в промоине между Азовским морем и Молочным лиманом произошел замор рыбы.

Мелитопольской местной прокуратурой установлено, что в рамках допороговых закупок департаментом экологии и природных ресурсов Запорожской облгосадминистрации 28 июля 2017 года был заключен договор подряда с ООО «Техморгидрострой Николаев», предметом которого является осуществление мер по расчистке канала Молочный лиман – Азовское море.

Цена договора составила 1,303 млн грн., из которых 391 тысяча гривен была перечислили подрядчику в качестве авансового платежа.

Согласно графика договора, «Техморгидрострой Николаев» в течение августа 2017 года был обязан выполнить 70% всех работ, среди которых разработка грунта плавучими землесосными электрическими снарядами, разработка грунта в отвал, а также разработка грунта экскаваторами.

Однако, по предварительной информации, ООО «Техноморгидрострой Николаев» так не приступило к выполнению работ. Бюджетные средства присвоены, в результате чего допущен замор рыбы, которая находилась в Молочном лимане.

По данному факту еще 19 сентября Мелитопольской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 242 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. В уголовном производстве начато досудебное расследование, надзор за соблюдением законов в котором осуществляется Мелитопольской местной прокуратурой. Прокурор области Валерий Романов взял под личный контроль расследование дела.