Запорожцам отключают воду

Как передает пресс-служба запорожского КП «Водоканал» из-за плановых работ на водопроводной сети по адресу ул. Жуковского — Благовещенская, 25 сентября 2017г. с 22.00 до 08.00 26 сентября будут отключены от холодного водоснабжения следующие адреса:

ул. Покровская;

ул. Благовещенская;

ул. Земского врача Лукашевича;

ул. Ломанная;

ул. Гоголя от ул. Благовещенская до ул. Академика Амосова;

ул. Жуковского от ул. Троицкой до ул. Земского врача Лукашевича.

ул. Александровская от ул. Базарной до Троицкой.

ул. Базарная.

Также в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводной сети Д-150мм по адресу ул. Добровольческих батальонов, 36, 26.09.2017г. с 22.00 до 08.00 27.09, будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Республиканская, 49;

ул. Сеченова, 48-66, 35-41а;

ул. Добровольческих батальонов ,26, 28, 30, 34, 36, 36а, 63;

ул. Начальная, 80а;

пер. Текстильный, 17а;

ул. Союзная, 36;

ул. Вроцлавская, 41а.

Частный сектор:

пер. Металлистов;

пер. Текстильный;

пер. Хрустальный;

пер. Конотопский;

ул. Начальная, 67-79, 64-98;

ул. Футбольная, 50-92, 57-101;

ул. Достижения, 41-59, 50-66;

ул. Союзная, 1-61, 2-24;

ул. Лыжная, 2-62, 35-79;

ул. Бетонная;

ул. Республиканская, 2-62, 1-35;

ул. Морфлотская, 2-52, 1-57.

Администрация КП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.