Запорожцам отключают воду

Как передает пресс-служба запорожского КП «Водоканал» из-за плановых работ на водопроводной сети по адресу ул. Жуковского — Благовещенская, 25 сентября 2017г. с 22.00 до 08.00 26 сентября будут отключены от холодного водоснабжения следующие адреса:
ул. Покровская;
ул. Благовещенская;
ул. Земского врача Лукашевича;
ул. Ломанная;
ул. Гоголя от ул. Благовещенская до ул. Академика Амосова;
ул. Жуковского от ул. Троицкой до ул. Земского врача Лукашевича.
ул. Александровская от ул. Базарной до Троицкой.
ул. Базарная.
Также в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводной сети Д-150мм по адресу ул. Добровольческих батальонов, 36, 26.09.2017г. с 22.00 до 08.00 27.09, будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
ул. Республиканская, 49;
ул. Сеченова, 48-66, 35-41а;
ул. Добровольческих батальонов ,26, 28, 30, 34, 36, 36а, 63;
ул. Начальная, 80а;
пер. Текстильный, 17а;
ул. Союзная, 36;
ул. Вроцлавская, 41а.
Частный сектор:
пер. Металлистов;
пер. Текстильный;
пер. Хрустальный;
пер. Конотопский;
ул. Начальная, 67-79, 64-98;
ул. Футбольная, 50-92, 57-101;
ул. Достижения, 41-59, 50-66;
ул. Союзная, 1-61, 2-24;
ул. Лыжная, 2-62, 35-79;
ул. Бетонная;
ул. Республиканская, 2-62, 1-35;
ул. Морфлотская, 2-52, 1-57.
Администрация КП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.