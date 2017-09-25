Кухонные ножи как орудие бытовых убийств в Запорожье

Пока в стране второй десяток лет ведутся дебаты о том, разрешить ли украинцам иметь огнестрельное оружие для защиты своей жизни и здоровья, многие пользуются подручными средствами. Точнее — ножами. Увы, не для защиты, а для нападения. Бытует мнение, что, мол, разреши иметь украинцам пистолеты, то они перестреляют друг друга. Спорить с этим не будем. Скажем лишь, что без всякого оружия наши люди могут запросто отправить неприятеля на тот свет. Об этом свидетельствует статистика, делая ударение на то, что большинство таких убийств совершаются по пьяной лавочке.

Недавно во время пьяной ссоры один из собутыльников продырявил ножом товарища. Медики не смогли спасти истекающего кровью мужчину: рана оказалась смертельной. Трагедия произошла в одном из общежитий, расположенном на проспекте Металлургов. Михаил и Евгений проживали в одной комнате.

Их излюбленным времяпрепровождением были походы по рюмочным, обильно усеявшим перекресток проспектов Соборного и Металлургов. Мужчины гуляли в кафетериях и «наливайках», когда в карманах водились деньги. Но чаще покупали спиртное и коротали вечера в общежитии за сравнительным анализом различных видов зеленого змия. Так произошло в тот день. Горожане купили две бутылки водки, разливное пиво и нехитрую закуску. Спустя полтора часа мужчины были пьяны. Понятно, что в таком виде не могло не произойти ссоры. То ли кто-то обозвал собутыльника оскорбительным словом, то ли мужчины разошлись в политических пристрастиях, а, может, иные причины побудили молодчиков сойтись в рукопашной. Но факт остается фактом: во время драки Михаил схватил со стола кухонный нож и всадил в шею противнику. Евгений успел выскочить в коридор и пробежать несколько метров к вахтеру, чтобы попросить о помощи. Но не добежав, рухнул на пол. С Михаила мигом слетел хмель, когда он подбежал к хрипящему в предсмертных судорогах собутыльнику. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть человека. Убийца бросился наутек из общежития, понимая, что ему не избежать наказания. Но уже к утру сам пришел в райотдел полиции, понимая, что этим может скостить себе будущий тюремный срок.

В отношении подозреваемого продолжается расследование по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». Проводятся следственные действия и экспертизы, которые установят все обстоятельства преступного деяния. Согласно санкции статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

А вот 48-летний запорожец по имени Артем уже отправился отбывать наказание в колонию за попытку зарезать сожителя собственной сестры. Суд не стал жалеть отъявленного рецидивиста, который успел четыре раза побывать за решеткой, отмерив ему десять лет лишения свободы.

Первый раз Артем попал в колонию в 19 лет за кражу. Отбыв наказание, мужчина продолжал вести разгульный образ жизни, но вторично за решетку запорожец попал за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Говоря проще, Артем жестоко избил своего недруга. Отсидев шесть лет, горожанин недолгое время пробыл на воле. Следующий срок мужчина получил за квартирную кражу — пять лет от звонка до звонка.

Видимо, мужчине опостылела такая жизнь, поскольку четыре года после отсидки он умудрился не попадать на скамью подсудимых. Впрочем, свободное житье-бытье запорожца прекратилось после того, как в пьяной драке он пырнул ножом человека. Пострадавший выжил, но Артем по знакомой ему статье — нанесение тяжких телесных повреждений — отправился коротать шесть лет в места не столь отдаленные. Вернувшись в 2011 году домой, мужчина продолжал вести себя так, будто все вокруг ему должны. Нигде не работал, проживая в частном доме у престарелой матери. Пенсионерка кормила и одевала великовозрастную детину, который проводил время в забегаловках и пивнушках.

В этом же доме проживала младшая сестра Артема со своим сожителем. Между мужчинами частенько происходили ссоры и даже стычки. Артем не брезговал воровать деньги у родственников. Больше того, он выносил из дома вещи, продавая их, чтобы иметь деньги на выпивку. Словом, все шло к тому, что в доме произойдет нехорошее происшествие.

23 февраля прошлого года в доме собралось сразу две компании — многие запорожцы любят выпить водки в этот довольно спорный (с точки зрения исторических событий) праздник, придуманный российскими большевиками. В одной комнате пил Артем со своим приятелем, а в другой — подымали тосты хозяйка дома, ее дочь с сожителем и еще один гость. В какой-то момент закончилось спиртное в компании, где были дамы. Пенсионерка вытащила из сумочки кошелек, и обнаружила пропажу ста гривен. Виновника вычислили сразу, поскольку дочь хозяйки видела, как незадолго до этого ее брат, Артем, рылся в сумочки. Однако на все обвинения в свой адрес, мужчина послал всех куда подальше. Между Артемом и его шурином завязалась драка, но гости разняли драчунов. Увы, спустя минут десять (в тот момент, когда приятель Артема отлучился в туалет) шурин услышал матерные слова в свой адрес из уст Артема. Он зашел в комнату к рецидивисту, но тот уже поджидал недруга с ножом в руке. Пьяные люди снова бросились в драку — победа была на стороне вооруженного человека.

К счастью, удар направленный в грудь шурину, прошел в сантиметре от его сердца. А прибывшая на вызов «неотложка», быстро доставила раненого в реанимацию. Врачи вытащили мужчину буквально с того света, а в отношении Артема начали расследование по статье — «покушение на убийство». Во время суда опытный зэк с помощью адвоката пытался доказать, что не имел умысла убивать. Мол, его деяние нужно переквалифицировать на менее суровую статью. Но гособвинение доказало, что Артем именно желал смерти сожителю сестры, а то, что человек выжил — Божье провидение. Экспертиза показала, что удар ножом наносился прямо в сердце. В пассив Артема сыграл и тот факт, что его родственницы не просили суд о каком-либо снисхождении к подсудимому. Кроме того, поведение Артема во время судебных заседаний, где он угрожал потерпевшему доказывала, что ни о каком раскаянии речь не идет.

С учетом всех материалов дела, обстоятельств совершения преступления, его тяжести, последствий, личности подсудимого, наличия отягчающих и отсутствие смягчающих наказание обстоятельств, суд посчитал целесообразным назначить рецидивисту наказание в виде десяти лет лишения свободы.