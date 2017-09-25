На запорожской плотине устроили свалку из авто: пострадал ребенок (ФОТО)

Сегодня, 25 сентября, в Запорожье на плотине Днепрогэс произошла авария. Как рассказала пресс-секретарь Управленияпатрульной полиции города Юлия Шеймухова, столкнулись четыре автомобиля.

«Водитель автомобиля «Лексус ЕS 350», выехал на встречную полосу и совершил ДТП с автомобилями «Ланос», «Хонда Аккорд», «Ниссан Кашкай», – сообщили в патрульной полиции.

В результате ДТП пострадал водитель «Лексуса» и пассажирка «Ниссана» – девочка 2016 г.р. Пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия образовалась пробка.