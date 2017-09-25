Патрульный полиции хотел «отмазать» убийцу модели из Запорожья Шарковой

Сообщено о подозрении начальнику сектора патрульной полиции Запорожье за мошенничество и подстрекательство к дачи взятки.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, во время расследования уголовного производства по подозрению работника полиции, который в интересах третьего лица предоставил следователю следственного управления ГУНП в Запорожской области неправомерную выгоду в размере 800 долларов США за решение вопроса о непривлечении лица к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства, сообщено о подозрении еще одному правоохранителю.

Установлено, что патрульный мошенническим путем завладел денежными средствами своего знакомого под видом оказания ему правовой помощи в отношениях с сотрудниками полиции, которые расследуют резонансное умышленное убийство.

Теперь пока что еще начальнику сектора управления патрульной полиции Запорожья сообщено о подозрении по ст. 190 УК «Мошенничество» и ч.3 ст.369 УК «Подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу».

В суд поданы ходатайства об избрании меры пресечения полицейскому в виде содержания под стражей, а также ходатайства об отстранении его от должности. Грозит нечистому на руку патрульному до 8 лет тюрьмы.

Как уже сообщал «Верже», в марте 2015 года исчезла 16-летняя модель из Запорожья Сусанна Шаркова. Через несколько дней ее объявили без вести пропавшей и начали розыск.

Спустя три месяца, в июне, ее останки нашли в подвале одного из частных домов в Шевченковском районе. Как оказалось, убитая модель дружила с двумя девушками, снимавшими этот дом. Но сразу раскрыть злодеяние полиция не смогла.

Два месяца назад резонансное убийство 16-летней девушки было раскрыто — заочно вручено подозрение в совершении убийства уроженке Днепропетровской области, которая прячется в Турции. Она являлась владелицей модельного салона, в котором и работала Сусанна Шаркова.

У подозреваемой были подельники. 17 августа полицейский из патрульной службы попался на взятке. Он пытался дать мзду следователю за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по резонансному убийству несовершеннолетней модели Шарковой.